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Державна міграційна служба оформила перше посвідчення на повернення в Україну, - МВС

Оформлення посвідчення є безоплатним та здійснюється протягом п’яти робочих днів із дня подання заяви-анкети встановленого зразка. Термін дії документа - до 3 місяців.

Державна міграційна служба оформила перше посвідчення на повернення в Україну, - МВС
Фото: ТГ МВС

Сьогодні працівниками ДМС у рамках експериментального проєкту оформлено перше посвідчення на повернення в Україну особи, яку примусово вивезли до РФ.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Внаслідок повномасштабного вторгнення РФ до України понад один мільйон українців були депортовані з окупованих територій. У цих людей було вилучено, викрадено або знищено документи, які посвідчують їхню особу і підтверджують належність до громадянства України", - йдеться у повідомленні.

Наразі українці, рідні яких втратили українські документи, стали заручниками та були насильно вивезені на територію держави-агресора, можуть звернутися до територіального органу ДМС і оформити своїм рідним посвідчення на повернення в Україну.

"Оформлення посвідчення є безоплатним та здійснюється протягом п’яти робочих днів із дня подання заяви-анкети встановленого зразка. Термін дії документа - до 3 місяців", - інформують в міністерстві.

Детальніше про процедуру видачі посвідчення особи на повернення в Україну можна дізнатись за посиланням.

Нагадаємо, у жовтні Денис Шмигаль заявляв, що Кабмін робитиме все, аби допомогти кожному депортованому українцю повернутися додому. Він обіцяв введення документу-посвідки особи на повернення в Україну.

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