За минулу добу ворог здійснив 20 обстрілів території Донеччини, - МВС

В результаті ворожих дій у Бахмуті поранили цивільних.

Внаслідок 20 російських обстрілів окупаційні війська поцілили у мирні домівки, поранили цивільних мешканців. Ворожих атак зазнали вісім населених пунктів.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Упродовж доби армія РФ обстріляла міста Курахове, Авдіївку, Бахмут, Красногорівку, Вугледар, смт Велику Новосілку, Північне, село Времівку", - йдеться у повідомленні.

Ворог бив по мирному населенню з авіації, РСЗВ "Град" та артилерії. Зруйновано та пошкоджено 19 цивільних об’єктів - 16 житлових будинків, коксохімічний завод, склад хлібокомбінату та адмінбудівлю.

Під щільним артилерійським вогнем перебував Бахмут. Ворог шість разів обстріляв місто, поранив цивільних. Руйнувань зазнали приватний будинок та інфраструктура.

Зафіксовано авіаудар по місту Вугледар та селу Времівка, інформація щодо жертв і поранених не надходила. Окупанти "градами" накрили Авдіївку та селище Велика Новосілка.

Відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Нагадаємо, на думку Інституту вивчення війни (ISW), навіть гіпотетичне взяття російськими військами Бахмута на Донеччині, дасть їм дуже незначну перевагу. Витрати, пов'язані з шістьма місяцями виснажливих боїв, набагато переважують будь-яку вигоду.