​Як припинити відставати від РФ у галузі безпілотників?
​Як припинити відставати від РФ у галузі безпілотників?
Празький саміт НАТО: балтійське розширення, кампанія в Іраку, умиротворення Путіна, провокація проти України
Празький саміт НАТО: балтійське розширення, кампанія в Іраку, умиротворення Путіна, провокація проти України
Голова Єврокомісії написала, що у війні загинули понад 100 000 українських військових, згодом видалила твіт
Голова Єврокомісії написала, що у війні загинули понад 100 000 українських військових, згодом видалила твіт
189 днів полону військової медикині та що було до і після. Історія Олени Кривцової
189 днів полону військової медикині та що було до і після. Історія Олени Кривцової
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
СБУ проводить обшуки в монастирі Мукачівської єпархії УПЦ МП на Закарпатті
СБУ проводить обшуки в монастирі Мукачівської єпархії УПЦ МП на Закарпатті
Протести в Китаї: наскільки вони серйозні та чого вимагають мітингувальники?
Протести в Китаї: наскільки вони серйозні та чого вимагають мітингувальники?
Співробітники СБУ провели обшук у Мураєва
Співробітники СБУ провели обшук у Мураєва
ГоловнаСуспільствоВійна

Немає ознак створення потужного ударного угруповання на території Білорусі, – розвідка

Однак з 1 грудня у Білорусі активізується військова підготовка.

Немає ознак створення потужного ударного угруповання на території Білорусі, – розвідка
Військові навчання в Білорусі, ілюстративне фото
Фото: тг-канал міноборони Білорусі

Наразі на території Республіки Білорусь не фіксується створення потужного наступального угруповання, подібного до розгорнутого в січні-лютому.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, інформує сайт ГУР.

"У Білорусі очікуємо активізації бойової підготовки, тому що з 1 грудня у збройних силах цієї країни розпочинається новий навчальний рік. Війська будуть виходити на полігони, відпрацьовуватимуть різні питання бойового злагодження, перевірки родів і військ. Тож очікуємо на білоруській території активних заходів, насамперед з оперативної та бойової підготовки. Ми готові до цього. Але хочу зазначити, що на сьогодні ознак створення потужного ударного угруповання на території Білорусі не видно", – сказав Скібіцький.

 

Він додав, що близько 9 000 військовослужбовців 1-ї танкової армії РФ провели заходи з бойової підготовки, злагодження підрозділів. Воєнна розвідка не виключає двох варіантів застосування цих військових: або з території Білорусі, або ротаційне повернення на територію України, можливо на Харківський напрямок.

На перспективу, зазначив Скібіцький, зберігається загроза застосування угруповання союзної держави Білорусь-Росія, проте для цього недостатньо озброєння. Зараз Росія активно знімає озброєння та військову техніку зі зберігання, зі складів, з арсеналів, з центрів забезпечення мобілізаційного розгортання, щоб поповнити втрати й укомплектувати створені за мобілізацією з’єднання й частини.

Представник ГУР запевнив, що воєнна розвідка України спостерігає за переміщенням підрозділів РФ. Воно відмічається передусім у Ростовську, Бєлгородську області й через територію тимчасово окупованого Криму в Херсонську область.

Раніше у Генштабі повідомляли про те, що росіяни готуються перекинути окремі підрозділи своїх військ із Білорусі на окуповані території України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також