​Президент "Енергоатома" звільнив заступника головного інженера ЗАЕС через зраду

Президент ДП НАЕК "Енергоатом" Петро Котін підписав наказ про звільнення заступника головного інженера ВП ЗАЕС Юрія Чернічука, який також виконував обов‘язки головного інженера станції.

Про це повідомила пресслужба "Енергоатома".

Зазначається, що таке рішення пов‘язане із наявністю підтвердженої інформації про колабораційну та зрадницьку діяльність Чернічука на користь російських окупантів.

Іншими наказами Котін призначив Дмитра Вербицького виконувачем обов‘язків генерального директора ЗАЕС та Ігоря Мурашова – головним інженером станції.

Напередодні російський "Росенергоатом" - "керуюча" компанія для окупованої ЗАЕС - заявив про призначення Чернічука новим "директором" ЗАЕС.

Нагадаємо, 27 листопада Котін повідомив, що є ознаки підготовки військових РФ до виходу з території ЗАЕС. Також повідомлялось, що з 6700 працівників, які залишилися працювати на окупованій росіянами станції, лише 100 підписали контракти з "Росатомом" під тиском, але були й "добровольці" з топ-менеджменту.

Тих працівників, які відмовилися співпрацювати з загарбниками, росіяни на станцію не пускали.