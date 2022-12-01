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Поліція викрила подружжя з Херсона, яке задля збачачення здавало ветеранів АТО

Зрадники вислужувались перед окупантами заради посади в правоохоронних органах та можливості безкарно займатись мародерством.

Поліція викрила подружжя з Херсона, яке задля збачачення здавало ветеранів АТО
Фото: Національна поліція

У Херсоні поліція викрила місцеве подружжя, яке заради власного збагачення добровільно пішло на співпрацю з окупаційною владою.

Про це повідомляє поліція Херсонської області на Facebook.

"Чоловік з дружиною пішли на співпрацю з окупаційною владою заради власного збагачення, займалися доносами на учасників АТО, колишніх та чинних працівників правоохоронних органів, які відмовилися переходити на бік ворога. Зрадники вислужувались перед окупантами заради посади в правоохоронних органах та отримання вогнепальної зброї, щоб безкарно займатись мародерством", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днями СБУ затримала зрадницю, яка надавала максимальне сприяння ворогу, а після звільнення частини Херсонщини намагалася втекти за кордон.

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