Поліція викрила подружжя з Херсона, яке задля збачачення здавало ветеранів АТО

У Херсоні поліція викрила місцеве подружжя, яке заради власного збагачення добровільно пішло на співпрацю з окупаційною владою.
Про це повідомляє поліція Херсонської області на Facebook.
"Чоловік з дружиною пішли на співпрацю з окупаційною владою заради власного збагачення, займалися доносами на учасників АТО, колишніх та чинних працівників правоохоронних органів, які відмовилися переходити на бік ворога. Зрадники вислужувались перед окупантами заради посади в правоохоронних органах та отримання вогнепальної зброї, щоб безкарно займатись мародерством", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, днями СБУ затримала зрадницю, яка надавала максимальне сприяння ворогу, а після звільнення частини Херсонщини намагалася втекти за кордон.