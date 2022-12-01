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Стратегічні цілі Кремля щодо України залишаються незмінними, – Маляр

Росія здійснює перегрупування військ. 

Росія здійснює перегрупування військ, відновлює боєздатність частин та підрозділів, продовжує формування нових зʼєднань і частин із залученням мобілізованого особового складу для подальшого направлення в Україну.

Тривають заходи бойового злагодження російських військ у Білорусі. Стратегічні цілі Кремля щодо України залишаються незмінними, повідомила на брифінгу заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, "Москва зосередилася на знищенні енергетичної системи нашої держави шляхом завдання масованих ракетних ударів по інфраструктурних обʼєктах України".

Найбільша активність ворога – на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Для дестабілізації обстановки в Україні Росія буде продовжувати ракетні удари і здійснювати наступальні заходи на Донецькому напрямку.

Водночас суспільно-політична обстановка на тимчасово окупованих територіях погіршується, зокрема через прибуття мобілізованих. Більшість із прибулих окупантів у громадських місцях і ринках у відносинах із місцевими поводяться зухвало, грубо і провокують сутички. При цьому окупанти воліють залишатися в тилу і бояться відправлення на передову. 

Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії у війні проти українців з 24 лютого по 1 грудня орієнтовно склали 89 440 осіб. Високих втрат, зокрема мобілізованих, ворог зазнає в Донецькій і Луганській областях. 

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