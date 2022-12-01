Підключені до критичної інфраструктури будинки в Києві також відключатимуть від електроенергії

Швидкіть повернення до стабілізаційних відключень за графіками залежить від киян.

У Києві тривають екстрені відключення світла. У понеділок мешканці лишалися без живлення більше девʼяти годин, у середу – по сім.

Підключені до однієї мережі з обʼєктами критичної інфраструктури будинки також знеструмлюватимуть. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації у Телеграм.

"За можливості, енергетики переключатимуть на іншу лінію, яка вимикається. Раніше на столицю таких будинків було 2000, зараз – 745. Якщо будівлю буде не можливо перепідключити на іншу лінію, її вимикатимуть в ручному режимі. Ці обов’язки будуть покладені на ЖЕК/ОСББ чи керуючі компанії", – йдеться у повідомленні.

Швидкість повернення до планових стабілізаційних графіків залежить від киян. Свідоме споживання електроенергії прискорить повернення стабілізаційних графіків. Після екстреного відключення не вмикайте відразу усі електроприлади у вашій оселі. Миттєве пікове навантаження негативно впливає на енергосистему.

Заощадливе та сумлінне споживання дозволить скоротити час відключень та швидше відновити повноцінне електропостачання.

Нагадаємо, в понеділок "Київські електромережі" на деякий чам повернулися до стабілізаційних відключень за графіками, однак потім довелося впровадити ще й екстрені. У випадку екстрених відключень графіки не діють. Енергетики закликали киян не користуватися ліфтами.