Росіяни зносять старовинні будинки в історичному центрі Маріуполя, – радник мера

У цих будинках торік був запроваджений проєкт відновлення "Двері мають значення".

В історичному центрі тимчасово захопленого Маріуполя російські військові зносять будинки позаминулого століття.

Про це повідомив у Telegram радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

"На історичному центрі Маріуполя окупанти ставлять хрест. Попри балачки про «відновлення історії міста», перші справжні історичні будинки часів позаминулого сторіччя йдуть під знесення. Вперше – одноповерхові будинки приватної забудови. Які заважають лише зовнішнім виглядом, а створюють загрозу хіба пропаганді. Серед цих будинків є «купеческие дома», які зберігають справжню історію Маріуполя", – написав Андрющенко.

Він також опублікував супутникове фото відповідного району міста.

Андрющенко нагадав, що в цих будинках торік був запроваджений проєкт відновлення історичних дверей "Двері мають значення". Їх реставрація проводилася коштами донатів від маріупольців.

Нагадаємо, наразі мсто майже на 90% зруйноване внаслідок ворожих обстрілів, тут немає нормального постачання електрики, води, газу. Окрім того, російські загарбники зносять пошкоджені ними будинки, щоб приховати сліди своїх злочинів.

У Маріупольському районі у людей немає їжі та грошей. Тож люди вимушені жити на "гуманітарку", якої не вистачає на всіх.