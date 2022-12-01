ЗСУ відбили атаки росіян у 12 населених пунктах на Донбасі, - Генштаб

Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Розпочалася 281-ша доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог продовжує збройну агресію проти нашої держави, не припиняє завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це йддеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів: Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмут, Курдюмівка, Красногорівка, Кам’янка, Водяне, Первомайське і Мар’їнка на Донеччині.

З метою недопущення просування українських воїнів на Сватівському та Лиманському напрямках, противник здійснює інженерне обладнання лінії оборони. Продовжує переміщення особового складу, боєприпасів і пально-мастильних матеріалів для комплектування та забезпечення нових підрозділів і тих, що зазнали втрат.

Протягом минулої доби ворог завдав два ракетні удари по цивільних об’єктах в населеному пункті Комишуваха Запорізької області, здійснив 41 авіаційний удар та 28 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ і населених пунктах, зокрема і місту Херсон.

Зберігається загроза завдання окупантами ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах республіки білорусь триває підготовка окремих підрозділів ворога.

На Сіверському напрямку загарбники здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Середина Буда, Бачівськ, Білопілля, Будки та Краснопілля Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів з російської артилерії зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Козача Лопань, Висока Яруга, Стрілеча, Красне, Стариця, Огірцеве, Бударки, Чугунівка, Дворічна та Западне Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Зафіксоване вогневий вплив ворога по районах населених пунктів Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне Берестове, Дружелюбівка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка і Білогорівка на Луганщині.

На Бахмутському напрямку противник надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали обʼєкти в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Кліщіївка, Північне, Залізне та Нью-Йорк.

На Авдіївському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення. Вогневого ураження з танків та артилерії різних типів зазнали обʼєкти в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельске, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог обороняється. Зафісовано обстріли з усього спектру артилерії по районах Вугледара, Богоявленки, Пречистівки, та Великої Новосілки на Донеччині.

На Запорізькому напрямку ворог веде оборонні дії. Здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Загірне, Оріхів, Новоандріївка, Малі Щербаки і Плавні Запорізької області та Нікополь на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку ворог обороняє раніше зайняті рубежі. Артилерійських та танкових обстрілів зазнали райони населених пунктів, що розташовані на правому березі річки Дніпро в Херсонської області. Ворог не припиняє обстрілювати передмістя та саме місто Херсон.

Спостерігається зменшення кількості російських військових та військової техніки у населеному пункті Олешки. З окремих населених пунктів Херсонської області війська противника виведено та роззосереджено у лісосмугах вздовж ділянки автошляху Олешки – Гола Пристань. Основа частина військ - це мобілізовані особи.

Російські окупанти продовжують використовувати цивільні об’єкти на тимчасово захоплених територіях. Так, в приміщені школи одного із населених пунктів Запорізької області, загарбники облаштували польовий шпиталь. Водночас, протягом 28-29 листопада, фіксувалася евакуація поранених загарбників колоною з вантажівок та автобусів, що рухалася у бік Мелітополя.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. В той же час, українські підрозділи збили БпЛА (ймовірно типу “Орлан-10”). Інформація уточнюється.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили сім районів зосередження особового складу та ОВТ, склад пально-мастильних матеріалів, а також п'ть інших важливих об’єктів противника.