Празький саміт НАТО: балтійське розширення, кампанія в Іраку, умиротворення Путіна, провокація проти України
Празький саміт НАТО: балтійське розширення, кампанія в Іраку, умиротворення Путіна, провокація проти України
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Умовою розгляду членства України в НАТО є її перемога над РФ, – Столтенберг
Умовою розгляду членства України в НАТО є її перемога над РФ, – Столтенберг
Співробітники СБУ провели обшук у Мураєва
Співробітники СБУ провели обшук у Мураєва
189 днів полону військової медикині та що було до і після. Історія Олени Кривцової
189 днів полону військової медикині та що було до і після. Історія Олени Кривцової
Голова Єврокомісії написала, що у війні загинули понад 100 000 українських військових, згодом видалила твіт
Голова Єврокомісії написала, що у війні загинули понад 100 000 українських військових, згодом видалила твіт
СБУ проводить обшуки в монастирі Мукачівської єпархії УПЦ МП на Закарпатті
СБУ проводить обшуки в монастирі Мукачівської єпархії УПЦ МП на Закарпатті
​Як припинити відставати від РФ у галузі безпілотників?
​Як припинити відставати від РФ у галузі безпілотників?
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині ліквідували штаб та командний пункт окупантів

Знищено також склад боєкомплектів російської армії.

На Херсонщині ліквідували штаб та командний пункт окупантів
Фото: Анна Стешенко

У Херсонській області ліквідовано склад боєкомплектів російської армії та ворожий штаб.

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Збройні сили України знищили ці об'єкти ворога у Херсонському районі. 

Окрім того, у Каховському районі ліквідовано російський командний пункт.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила у війні з Україною близько 88 880 осіб. 29 листопада Збройні сили ліквідували близько 500 окупантів і багато військової техніки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також