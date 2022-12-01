На Херсонщині ліквідували штаб та командний пункт окупантів

У Херсонській області ліквідовано склад боєкомплектів російської армії та ворожий штаб.

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Збройні сили України знищили ці об'єкти ворога у Херсонському районі.

Окрім того, у Каховському районі ліквідовано російський командний пункт.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила у війні з Україною близько 88 880 осіб. 29 листопада Збройні сили ліквідували близько 500 окупантів і багато військової техніки.