В селі Правдине на Херсонщині правоохоронці ексгумували тіла семи мирних мешканців, яких розстріляли військові РФ, - ОГ

Тіла загиблих направлено для проведення комплексу експертиз, вживаються заходи зі встановлення обставин, свідків та очевидців скоєння злочину.

Прокурори органів прокуратури Херсонської області спільно зі слідчими поліції та експертами в рамках кримінального провадження провели ексгумацію та огляд тіл цивільних, загиблих у селі Правдине внаслідок збройної агресії РФ.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, у квітні 2022 року під час окупації зс РФ села Правдине на Херсонщині російські військові розстріляли в будинку сімох цивільних. Після цього окупанти підірвали будинок із розстріляними людьми", - нагадує прокуратура.

За попередньою інформацією, в будинку перебували працівники фірми, які охороняли поблизу села зрошувальні агрегати, а також неповнолітня дівчина. Загиблих захоронили поблизу місця події, а дівчину - батьки на місцевому кладовищі.

При поверхневому огляді тіл встановлено ознаки насильницької смерті. Деякі з них з ушкодженням черепів, ймовірно внаслідок кульових поранень. На зап’ястях у ще двох - виявлено мотузку.

Наразі тіла усіх загиблих направлено для проведення комплексу експертиз, у тому числі ДНК-експертизи. Вживаються заходи зі встановлення обставин, свідків та очевидців скоєння злочину.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, на звільнених територіях Миколаївщини та Херсонщини відпрацьовано 50 локацій імовірних поховань. Фахівці вже розшукали й ідентифікували тіла близько 200 загиблих.