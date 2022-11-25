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На звільнених територіях Миколаївщини та Херсонщини відпрацьовано 50 локацій імовірних поховань

Фахівці вже розшукали й ідентифікували тіла близько 200 загиблих.

На звільнених територіях Миколаївщини та Херсонщини відпрацьовано 50 локацій імовірних поховань
Ексгумація у місті Ізюм Харківської області
Фото: EPA/UPG

На деокупованих територіях Миколаївщини та Херсонщини відпрацьовано 50 локацій імовірних поховань.

Про це повідомили у Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Пошукові групи Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти почали роботу з першого дня деокупації. Працювати доводиться в надскладних умовах, адже безпекова ситуація тут досі нестабільна.

Наразі відпрацьовано 50 локацій, де фахівці вже розшукали й ідентифікували тіла близько 200 загиблих.

“Наші пошуковці працюють, ризикуючи власним життям. Весь процес дуже довгий і складний, він може затягнутися на місяці. Командам допомагають місцеві жителі, які вказують на досі невідомі нам масові місця поховань”, – розповів Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.

Також не припиняються пошукові роботи, ексгумація й ідентифікація тіл у Донецькій і Харківській областях. Поки наймасовіше виявлено в Ізюмі на Харківщині, але на інших локаціях трапляються не менш масштабні за чисельністю загиблих могили.

Нагадаємо, слідчі та криміналісти поліції провели огляд та вилучили тіла жінок, які загинули під час артилерійського обстрілу росіян міста Куп'янськ 15 вересня.

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