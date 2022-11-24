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На деокупованій частині Херсонської області виявили девʼять катівень, кількість мирних жертв перевищує 430

Докази звірств окупантів збирають на звільнених територіях. 

На деокупованій частині Херсонської області виявили девʼять катівень, кількість мирних жертв перевищує 430
Андрій Костін
Фото: 5.ua

Останніми місяцями спостерігається суттєвий прогрес у питанні створення трибуналу щодо вищого військово-політичного керівництва Росії. Чотири місяці тому України в цьому підтримували лише найближчі сусіди, а сьогодні на міжнародному рівні вже обговорюють шляхи створення такого трибуналу.

Вже всім країн підтворюють ідею створення такого міжнародного судового процесу. Про це генеральний прокурор Андрій Костін повідомив у ефірі телемарафону.

"Злочин агресії має бути покараний на міжнародному рівні", – заявив він. 

Докази для трибуналу збирають у деокупованих від росіян населених пунктах. Зараз відомо про девʼять катівень у деокупованій частині Херсонській області, виявлено 432 цивільні жертви.

Станом на зараз суди розглядають 29 справ щодо воєнний злочинів росіян у Київській області. Вже є два вироки, незабаром будуть ще два.

99 російських військових отримали підозри. Також є підозри в пособництві ворогу – у Київській області їх близько 30. Костін зазначив, що на території Харківської і Херсонської областей проваджень буде більше, адже там окупація тривала довше. 

Нагадаємо, окупанти катують і вбивають мирних мешканців в цсіх захоплених ними населених пунктах. Станом на початок листопада в Харківській області було виявлено 23 катівні. 

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