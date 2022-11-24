На деокупованій частині Херсонської області виявили девʼять катівень, кількість мирних жертв перевищує 430

Останніми місяцями спостерігається суттєвий прогрес у питанні створення трибуналу щодо вищого військово-політичного керівництва Росії. Чотири місяці тому України в цьому підтримували лише найближчі сусіди, а сьогодні на міжнародному рівні вже обговорюють шляхи створення такого трибуналу.

Вже всім країн підтворюють ідею створення такого міжнародного судового процесу. Про це генеральний прокурор Андрій Костін повідомив у ефірі телемарафону.

"Злочин агресії має бути покараний на міжнародному рівні", – заявив він.

Докази для трибуналу збирають у деокупованих від росіян населених пунктах. Зараз відомо про девʼять катівень у деокупованій частині Херсонській області, виявлено 432 цивільні жертви.

Станом на зараз суди розглядають 29 справ щодо воєнний злочинів росіян у Київській області. Вже є два вироки, незабаром будуть ще два.

99 російських військових отримали підозри. Також є підозри в пособництві ворогу – у Київській області їх близько 30. Костін зазначив, що на території Харківської і Херсонської областей проваджень буде більше, адже там окупація тривала довше.

Нагадаємо, окупанти катують і вбивають мирних мешканців в цсіх захоплених ними населених пунктах. Станом на початок листопада в Харківській області було виявлено 23 катівні.