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На сьогодні у Харківській області виявлено 23 катівні, - Монастирський

МВС ідентифікує, хто персонально брав участь у катуваннях наших громадян.

На сьогодні у Харківській області виявлено 23 катівні, - Монастирський
Фото: Пресцентр МВС

МВС ідентифікує тих, хто персонально брав участь у катуванні українців. Наразі на деокупованих територіях було виявлено 27 катівень.

Про це повідомляє МВС з посиланням на інтерв’ю міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського Суспільному.

"Наразі у Харківській області було виявлено 23 катівні, три - у Херсонській та одну - в Донецькій. Зокрема лише на території Куп'янська було вісім катівень", - йдеться у повідомленні.

За словами очільника МВС, проводиться масштабна робота з документування злочинів та встановлення осіб, причетних до знущання з українців в катівнях.

"Я оптимістично дивлюся на питання встановлення фігурантів цих справ. Деяких з них - ми вже розуміємо, хто там перебував безпосередньо. Зокрема, якщо ми говоримо про Балаклію, то це ОМОН з Тольятті. Зараз ми ідентифікуємо, хто персонально брав участь у катуваннях наших громадян там" - сказав Монастирський.

Нагадаємо, від початку деокупації на Харківщині зафіксували 2316 воєнних злочинів росіян. 76 злочинів було зареєстровано минулої доби.

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