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​Від початку деокупації на Харківщині зафіксували 2316 воєнних злочинів росіян

76 злочинів було зареєстровано минулої доби.

​Від початку деокупації на Харківщині зафіксували 2316 воєнних злочинів росіян
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

На звільнених від російських окупантів територіях Харківської області продовжують обстеження та розмінування населених пунктів, від початку деокупаційних заходів відпрацьовано вже близько 1776 га території.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

"Співробітниками вибухотехнічної служби Національної поліції України з початку деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 1 776 га. Вилучено 24 999 вибухонебезпечних предметів, знищено – 3 214", - йдеться в повідомленні.

Крім того, слідчі зареєстрували 2 316 воєнних злочинів (зокрема 76 - минулої доби), вчинених загарбниками під час окупації. З цих кримінальних проваджень переважна більшість (2035) зареєстрована за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу. Ще 239 кримінальних проваджень розпочато за ст.111-1 (колабораційна діяльність) КК.

Минулої доби правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили понад 3 200 машин. За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп і проведення пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів поліції було доставлено для перевірки 20 осіб.

Нагадаємо, на Харківщині проти вчителів-колаборантів відкрито 12 справ.

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