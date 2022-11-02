​Від початку деокупації на Харківщині зафіксували 2316 воєнних злочинів росіян

На звільнених від російських окупантів територіях Харківської області продовжують обстеження та розмінування населених пунктів, від початку деокупаційних заходів відпрацьовано вже близько 1776 га території.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

"Співробітниками вибухотехнічної служби Національної поліції України з початку деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 1 776 га. Вилучено 24 999 вибухонебезпечних предметів, знищено – 3 214", - йдеться в повідомленні.

Крім того, слідчі зареєстрували 2 316 воєнних злочинів (зокрема 76 - минулої доби), вчинених загарбниками під час окупації. З цих кримінальних проваджень переважна більшість (2035) зареєстрована за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу. Ще 239 кримінальних проваджень розпочато за ст.111-1 (колабораційна діяльність) КК.

Минулої доби правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили понад 3 200 машин. За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп і проведення пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів поліції було доставлено для перевірки 20 осіб.

Нагадаємо, на Харківщині проти вчителів-колаборантів відкрито 12 справ.