Використання РФ дронів “Arash-2” має потенціал стати “великим переломом” у війні, – CNN

Використання Росією безпілотника “Arash-2” має потенціал стати “великим переломом” у війні проти України.
Про це пише CNN з посиланням на експертів.
“Будь-яке розміщення Росією безпілотника “Arash-2” на війні в Україні може спричинити додатковий тиск на протиповітряну оборону країни”, – зазначає видання.
Відомо, що бойовий дрон “може нести в п’ять разів більше вибухівки, ніж Shahed”.
Про існування “Arash-2” вперше стало відомо в 2019 році, але його точні можливості залишаються невідомими.
Зазначимо, з 13 вересня, коли росіяни вперше застосували ударні безпілотники проти України, сили протиповітряної оборони ЗСУ збили понад 300 дронів, але десяткам вдалося вразити свої цілі та знищити життєво важливу енергетичну інфраструктуру.
Нагадаємо, згідно з повідомленнями анонімих посадовців західної країни, Іран планує відправити до Росії тисячу одиниць зброї до кінця року, включно з балістичними ракетами малої дальності класу “земля-земля” та бойовими безпілотниками.
У Головному управління розвідки Міністерства оборони України повідомили, що Іран має надіслати росіянам на початку листопада партію з понад 200 бойових дронів Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2.