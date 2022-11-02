США виділили $47,6 млн на допомогу Україні в розмінуванні

Державний департамент США виділив 47,6 млн доларів каліфорнійській компанії Tetra Tech для надання Україні термінової гуманітарної допомоги з розмінування.

Про це йдеться на сайту Держдартаменту.

Згідно з умовами проекту, компанія посилить спроможність уряду України знаходити та видаляти протипіхотні міни, нерозірвані та покинуті боєприпаси, саморобні вибухові пристрої та інші вибухонебезпечні предмети з цивільних територій.

Tetra Tech тренуватиме українських саперів за міжнародними стандартами та надасть необхідне для роботи обладнання.

“Цей проєкт є частиною допомоги у розмінуванні на суму 91,5 млн доларів, яку Департамент надасть протягом наступного року, щоб допомогти уряду України вирішити нагальні гуманітарні проблеми, спричинені вибухонебезпечними наслідками війни,спричиненими жахливими діями Росії”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Державна служба України з надзвичайних ситуацій отримала вісім підводних дронів для розмінування типу FIFISH V6 EXPERT.