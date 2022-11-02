Українські вчителі отримали майже 30 тисяч ноутбуків

Цьогоріч за підтримки Google та ЮНЕСКО до українських закладів освіти вже надійшли майже 30 з 50 тисяч запланованих нових хромбуків.
Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформацїі України.
Зокрема, 28 жовтня передали 9 тисяч ноутбуків по шести областях України:
- Львівська – 2412,
- Волинська – 1283,
- Тернопільська – 1182,
- Закарпатська – 1124,
- Івано-Франківська – 2147,
- Чернівецька – 496.
А 31 жовтня ще 5 тисяч хромбуків: майже 3 тисячі ноутбуків – до Житомирської області та близько 2 тисяч – до Києва.
Нагадаємо, станом на лютий у межах національного проекту “Ноутбук кожному вчителю” для вчителів вже придбали 62 674 ноутбуки.