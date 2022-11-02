Українські вчителі отримали майже 30 тисяч ноутбуків

До Києва надійшло 2 тисячі з них.

Цьогоріч за підтримки Google та ЮНЕСКО до українських закладів освіти вже надійшли майже 30 з 50 тисяч запланованих нових хромбуків.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформацїі України.

Зокрема, 28 жовтня передали 9 тисяч ноутбуків по шести областях України:

Львівська – 2412,

Волинська – 1283,

Тернопільська – 1182,

Закарпатська – 1124,

Івано-Франківська – 2147,

Чернівецька – 496.

А 31 жовтня ще 5 тисяч хромбуків: майже 3 тисячі ноутбуків – до Житомирської області та близько 2 тисяч – до Києва.

Нагадаємо, станом на лютий у межах національного проекту “Ноутбук кожному вчителю” для вчителів вже придбали 62 674 ноутбуки.