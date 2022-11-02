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Українські вчителі отримали майже 30 тисяч ноутбуків

До Києва надійшло 2 тисячі з них.

Українські вчителі отримали майже 30 тисяч ноутбуків

Цьогоріч за підтримки Google та ЮНЕСКО до українських закладів освіти вже надійшли майже 30 з 50 тисяч запланованих нових хромбуків.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформацїі України.

Зокрема, 28 жовтня передали 9 тисяч ноутбуків по шести областях України:

  • Львівська – 2412,
  • Волинська – 1283,
  • Тернопільська – 1182,
  • Закарпатська – 1124,
  • Івано-Франківська – 2147,
  • Чернівецька – 496.

А 31 жовтня ще 5 тисяч хромбуків: майже 3 тисячі ноутбуків – до Житомирської області та близько 2 тисяч – до Києва.

Нагадаємо, станом на лютий у межах національного проекту “Ноутбук кожному вчителю” для вчителів вже придбали 62 674 ноутбуки.

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