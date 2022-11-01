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На Харківщині проти вчителів-колаборантів відкрито 12 справ

Деякі з них втікли разом із окупантами.

На Харківщині проти вчителів-колаборантів відкрито 12 справ

Національна поліція України відкрила 12 справ проти вчителів-колаборантів у Харківській області.

Про це повідомив начальник слідчого обласного управління поліції Сергій Болвінов.

“Росіяни та колаборанти забороняли українську мову, знищували та спалювали українські підручники у школах, зруйнували експонати у музеї українознавства у школі міста Ізюм. Так впроваджували “російський світ”, – написав Болвінов.

Випадки освітнього колаборанства виявили у низці міст та сіл: Ізюм, Куп’янськ, Балаклія, Борова, Вовчанськ, Хотімля, Яковенково, Грушівка, Бабенково, Великий Бурлук, Малий Бурлук.

Деякі з колаборантів втікли з області разом із окупантами, а деякі залишилися і вже отримують підозри.

Нагадаємо, освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що дії педагогів, які свідомо і добровільно погодилися на співпрацю з окупантами, підпадають під статтю про колаборацію. Проте кожен випадок, коли вчитель працює на окупантів, треба оцінювати індивідуально.

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