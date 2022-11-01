У Чорному морі окупанти тримають один носій високоточних крилатих ракет, споряджений вісьмома “Калібрами”.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Загальна чисельність корабельного угруповання ворога у Чорному морі становить 7 кораблів та катерів, які продовжують маневрування уздовж південного узбережжя Криму.

“Ворог продовжує застосовувати високоточні ракети різних систем, ударні дрони та інші засоби вогневого ураження по об’єктах критичної інфраструктури та по прилеглих до лінії фронту територіальних громадах. Саме тому, у будь-який момент будьте напоготові адекватно відреагувати на сигнали ракетної небезпеки”, – зазначили в ОК.

Нагадаємо, 31 жовтня ворог атакував військові і цивільні об’єкти України 55 керованими ракетами.