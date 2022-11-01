Поліція знову запрацювала у 370 населених пунктах деокупованих територій

Там цілодобово несуть службу кілька тисяч правоохоронців.

За останні тижні поліцейську присутність поновлено в 370 населених пунктах на деокупованих територіях.

Про це заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко, розповідаючи про службу поліції на деокупованих територіях.

“Робота на деокупованих територіях достатньо виснажлива і вимагає достатньо великих ресурсів. Тільки за останні тижні ми поновили поліцейську присутність у 370 населених пунктах, в першу чергу - це Харківська, Херсонська, Донецька області. Ми спираємося як на місцеву поліцію, так і на тисячі поліцейських, які приїхали у ці регіони з усіх областей нашої держави”, – повідомив Ігор Клименко.

Глава Нацполіції додав, що там цілодобово несуть службу кілька тисяч поліцейських.

“І, звичайно, ми намагаємося, в першу чергу, допомогти людям. По-друге – зареєструвати, задокументувати всі воєнні злочини, які на цих територіях були скоєні”, – сказав він.

Нагадаємо, влада США виділить додатково 457,5 млн доларів на допомогу українським правоохоронним відомствам та органам кримінального судочинства.