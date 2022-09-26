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​США нададуть додатково 457,5 млн доларів для підтримки українських правоохоронців, – Блінкен

Державний секретар США не уточнив, коли саме Україна отримає гроші.

​США нададуть додатково 457,5 млн доларів для підтримки українських правоохоронців, – Блінкен
Фото: ЕРА/UPG

Влада США виділить додатково 457,5 млн доларів на допомогу українським правоохоронним відомствам та органам кримінального судочинства.

Про це сьогодні повідомив у Twitter держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Сполучені Штати нададуть додатково 457,5 млн доларів в якості допомоги галузі цивільної безпеки для порятунку життів та зміцнення потенціалу українських правоохоронних органів і партнерів в галузі кримінального правосуддя. Ми поділяємо їхню прихильність демократичній, незалежній і суверенній Україні", – йдеться у повідомленні.

 

Наразі невідомо, коли саме Україна отримає допомогу.

Нагадаємо, 16 вересня Ентоні Блінкен оголосив про виділення Україні нового пакета оборонної допомоги на 600 млн доларів.

24 серпня Україна отримала від Сполучених Штатів 3 млрд доларів США до державного бюджету у формі безповоротного гранту.

 

 

 

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