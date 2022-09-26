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Псевдореферендум у Мелітополі: людей змушують голосувати за родичів і сусідів

Явка "виборців" на "референдумі" катастрофічно низька.

Псевдореферендум у Мелітополі: людей змушують голосувати за родичів і сусідів
Фото: Рух Жовта стрічка у Telegram

В тимчасово окупованому Мелітополі "члени виборчкомів" повторно обходять будинки мешканців міста через низьку явку "виборців".

Про це повідомляє у Telegram голова міста Іван Федоров.

"Циркове видовище під назвою «референдум» продовжується на окупованих територіях. Через катастрофічно низьку явку «виборців» члени окупаційних виборчкомів у Мелітополі почали повторний поквартирний та подомовий обхід", – йдеться у повідомленні.

Федоров додає, що малочисельних мешканців міста, які все ж таки відчинили двері самозванцям, змушують голосувати за відсутніх членів родини та сусідів. За тих, хто евакуювався з окупації.

"Під дулами автоматів та через погрози ворог намагається «намалювати» хоч якусь подобу явки на псевдореферендумі. Однак картинка навіть для ворожих пропагандистів не клеїться – своє ставлення до цього спектаклю мешканці окупованих територій вже висловили", – підсумував Федоров.

Нагадаємо, 23 вересня Росія почала псевдореферендуми на тимчасово захоплених територіях Запорізької, Херсонської, Луганської і Донецької областей щодо їх незаконного приєднання до свого складу.

 

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