Звільнена Балаклія на Харківщині отримала електроенергію, – ОП

Наступним до живлення буде під’єднаний Ізюм.

Сьогодні, 26 вересня, деокупована Балаклія Харківської області отримала електроенергію.

Про це повідомляють в Офісі президента.

"Росіяни приносять розруху та вбивства, українці – відновлення та життя. Сьогодні Балаклія отримала електроенергію, далі до живлення під’єднуємо Ізюм", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що разом із електроенергією з’являються можливості для швидкого повернення адміністративних та банківських послуг, зможе ефективно працювати місцеве самоврядування та всі інші органи, що дотичні до утворення системи життєзабезпечення.

"Люди зможуть жити просто комфортно, забувши про необхідність розпалювання багаття для приготування їжі чи обігріву. Цей підхід до життя радше звичний для російських глибинок, а не українських міст", – зауважили в ОП.

Нагадаємо, 22 вересня у деокупованій Балаклії відновлено частину водопроводу на мосту через Сіверський Донець.