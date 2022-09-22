У деокупованій Балаклії відновлено частину водопроводу на мосту через Сіверський Донець, – МВС

Зведений загін ДСНС відновлює зруйновану інфраструктуру в містах Балаклія та Ізюм.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"У Балаклії відновлено частину водопроводу на мосту через р. Сіверський Донець протяжністю 400 м. Розчищено 4 км доріг від бетонних перешкод та залишків техніки. Підключено електрогенератори потужністю 600 та 100 кВт для забезпечення електроенергією мешканців житлових будинків центрального мікрорайону", – йдеться у повідомленні.

Крім того, в Ізюмі на території школи проведено роботи з розбору завалів та пошуку тіл загиблих. Рятувальники підняли близько 30 т елементів споруди та 80 т залишків будівельних конструкцій. Проводяться роботи в місцях ексгумації тіл. Доставляються продукти харчування.

Також піротехнічні розрахунки ДСНС очистили 17,9 га території, на якій було виявлено 456 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, за два тижні на звільнених від росіян територіях Харківської області дорожникам вдалося розчистити 117 км доріг. Також було усунено 15 пошкоджень колій.