На деокупованій Харківщині тривають роботи з розчищення доріг та відновлення залізничних шляхів

Наведення ладу відбувається на всій території звільненої від загарбників Харківщині.

За два тижні на звільнених від росіян територіях Харківської області дорожникам вдалося розчистити 117 км доріг. Також було усунено 15 пошкоджень колій.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Він зазначив, що до розчищення доріг залучено близко сотні працівників та 29 одиниць дорожньої техніки.

Зокрема, роботи ведуться на автошляхах:

М-03 Київ – Харків;

Р-46 Харків – Охтирка;

М-29 Харків – Красноград – Дніпро;

T-21-21 Лозова – Близнюки – Барвінкове – Велика Комишуваха.

Також дорожники розбирають блокпости окупантів, які були облаштовані на дорогах державного значення - М-03 Київ – Харків та Р-46 Харків – Охтирка.

Кубраков повідомив, що основні роботи з відновлення залізничного сполучення на звільнених територіях Харківської області виконуються на трьох напрямках:

Харків — Ізюм;

Харків — Козача Лопань;

Харків — Куп’янськ.

Залізничники перевірили майже 350 км колій та виявили 74 випадки пошкодження колії та стрілочних переводів. Також було пошкоджено 5 штучних споруд.

Для відновлення руху на дільницях Харків — Дергачі, Харків — Балаклія, Харків — Чугуїв усунуто 15 пошкоджень колій, а також проведено ряд інших робіт із відновлення пошкодженої інфраструктури.

Нагадаємо, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала поки що почекати із поверненням на звільнені від росіян території Харківської області. Людей просять дати можливість владі зробити все, щоб ці території були розміновані, щоб там було відновлено живлення і наші провайдери працювали.