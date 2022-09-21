Україна завдала 32 авіаудари по позиціях росіян, ракетами й артилерією уразила 22 об'єкти окупантів, - Генштаб

Цієї доби українська авіація завдала 32 удари по позиціях російських загарбників.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

В результаті було підтверджено ураження 17 районів зосередження живої сили і військової техніки росіян, чотирьох опорних пунктів, 10 позицій зенітних ракетних комплексів та одного складу з боєприпасами. Також українські підрозділи протиповітряної оборони знищили одну крилату ракету і три БпЛА ворога.

Крім цього, вдалося відбити атаки рашистів у районах населених пунктів Куп’янськ, Веселе, Зайцеве, Курдюмівка та Бахмутське.

А ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по 22 об’єктах ворога. Так, під удари потрапили 7 пунктів управління різного рівня та 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Також у зону ураження потрапили склади боєприпасів, об’єкти ППО та понтонні переправи росіян.

Тим часом загарбники завдали по території України п'ять ракетних та 11 авіаударів і здійснили 17 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах. Внаслідок обстрілів постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Серед них - Харків, Слов’янськ, Печеніги, Покровськ, Полтавка, Білогорівка, Невельське, Мар’їнка, Миролюбівка та Високопілля.

За даними Генштабу, ситуація на напрямках фронту станом на 18.00 21 вересня така:

на Волинському та Поліському - без змін;

та - без змін; на Сіверському окупанти завдали ударів у районах населених пунктів Залізний Міст і Гута-Студенецька Чернігівської області та Манухівка, Бачівськ, Бояро-Лежачі, Волфине, Голишівське і Тур’я Сумської області;

окупанти завдали ударів у районах населених пунктів Залізний Міст і Гута-Студенецька Чернігівської області та Манухівка, Бачівськ, Бояро-Лежачі, Волфине, Голишівське і Тур’я Сумської області; на Слобожанському під обстріли росіян потрапили райони населених пунктів Грушівка, Куп’янськ, Ветеринарне, Гоптівка та Глибоке;

під обстріли росіян потрапили райони населених пунктів Грушівка, Куп’янськ, Ветеринарне, Гоптівка та Глибоке; на Краматорському загарбники завдали ударів по населених пунктах Ярова, Студенок, Тетянівка, Богородичне, Райгородок, Закітне та Озерне;

загарбники завдали ударів по населених пунктах Ярова, Студенок, Тетянівка, Богородичне, Райгородок, Закітне та Озерне; на Бахмутському під ворожі обстріли потрапили Соледар, Бахмутське, Роздолівка, Кліщівка, Краснополівка, Званівка, Юр’ївка та Нью-Йорк;

під ворожі обстріли потрапили Соледар, Бахмутське, Роздолівка, Кліщівка, Краснополівка, Званівка, Юр’ївка та Нью-Йорк; на Авдіївському росіяни накрили вогнем Авдіївку, Красногорівку, Опитне, Мар’їнку, Водяне та Первомайське;

росіяни накрили вогнем Авдіївку, Красногорівку, Опитне, Мар’їнку, Водяне та Первомайське; на Новопавлівському та Запорізькому обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали близько 25 населених пунктів. Зокрема, Вугледар, Золота Нива, Гуляйполе, Рівнопілля та Зелене Поле;

та обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали близько 25 населених пунктів. Зокрема, Вугледар, Золота Нива, Гуляйполе, Рівнопілля та Зелене Поле; на Південнобузькому вогневого ураження зазнали понад 35 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Щоб вести розвідку і коригувати вогонь, росіяни провели понад 60 вильотів БпЛА. Щонайменше шість безпілотних літальних апаратів окупанти задіяли для завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, нині Росія завдала ракетного удару по Синельниківському району і Нікопольському районах Дніпропетровщини. Також ракетами обстріляла Запоріжжя. В усіх випадках постраждали люди.