У Дніпрі вулицю Шмідта перейменували на честь Степана Бандери

Загалом міськрада сьогодні перейменувала 45 топонімів, назви яких були пов’язані їх Росією чи СРСР.

Одну з центральних вулиць Дніпра, яка раніше мала назву Шмідта, перейменували на честь лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери.

Відповідне рішення депутати міської ради ухвалили сьогодні, 21 вересня.

Крім Бандери, загалом міськрада перейменувала 45 топонімів, назви яких були пов’язані їх Росією чи СРСР:

Вул. 1 Травня – Вул. Архітектора Заболотного; Вул. Алеутська – Вул. Двірцева; Вул. Арбатська – Вул. Директорського Будинку; Вул. Армавірська – Вул. Бондаревої Криниці; Вул. Байкальска — Вул. Старочумацька; Вул. Балашовська – Вул. Гульдівська; Вул. Барнаульська – Вул. Братів П'ятигорських; Вул. Боброва – Вул. Майдан Озерний; Вул. Виборзька – Вул. Аудиторна; Вул. Водоп'янова – Вул. Сухий Яр; Вул. Воронезька – Вул. Петра Яцика; Вул. Гулі Корольової – Вул. Квітки Цісик; Вул. Давидова – Вул. Карла Роде; Пров. Давидова – Пров. Родевський; Туп. Давидова – Туп. Родевський; Вул. Декабристів – Вул. Андрія Розумовського; Вул. Достоєвського – Вул. Довжок; Вул. Єрмака – Вул. Великий Яр; Вул. Єрмолової – Вул. Василя Сліпака; Вул. Казакова – Вул. Ніла Армстронга; Вул. Лебедєва-Кумача – Вул. Бетховена; Вул. Лізи Чайкіної – Вул. Піхоти Короля; Вул. Ломоносова – Вул. Олександра Туашева; Вул. Мінусинська – Вул. Китайгородська; Пров. Мінусинський – Пров. Китайгородський; Озеро Московське – Плесо Ломівське; Вул. Нахімова – Вул. Міського Лісу; Вул. Невська – Вул. Христичівська; Вул. Нижньогородська – Вул. Щемилівська; Вул. Новомосковська – Вул. Самарчуцька; Вул. Оренбурзька – Вул. Мечетна; Вул. Пестеля – Вул. Скарбна; Вул. Путилівська – Вул. Юлії Залюбовської; Вул. Пушкіна – Вул. Василя Бабенка (Амур-Нижньодніпровський район); Вул. Пушкіна – Вул. Ямпольська (Новокодацький район); Пров. Пушкіна – Пров. Ямпольський; Вул. Саранська – Вул. Детальбудівська; Вул. Степана Разіна – Вул. Вільхового Лісу; Вул. Суворова – Вул. Алана Шепарда; Вул. Тверська – Вул. Яскрава; Вул. Томська – Вул. Німецька; Вул. Холмогорська – Вул. Генерала Капустянського; Вул. Шмідта – Вул. Степана Бандери; Вул. Юдіна – Вул. Танцюрина Балка.

Питання перейменування однієї з вулиць на Бандери в Дніпрі піднімалося від часу Революції Гідності. 2015 року націоналісти запропонували переназвати так вулицю Леніна. Тоді також пропонували альтернативну ідею – назвати на честьБандери центральний міст через річку Дніпро.

У 2018 році в Дніпрі також була "війна петицій" щодо перейменування однієї з центральних вулиць на честь Бандери. Спершу націоналістична спільнота зареєструвала петицію з ідеєю перейменувати на його честь вулицю Шмідта, яка не підпала під декомунізацію.

Автори петиції говорили, що Отто Шмідт був активним членом Наркомпроду, який займався вилученням продуктів у селянства. Цей процес, серед іншого, призвів до голоду 1920-21 років. Водночас, один з жителів зареєстрував петицію проти цієї ініціативи, наголошуючи на "суперечливих і неоднозначних моментах особистості Степана Бандери".

Коментуючи рішення міськради, мер Борис Філатов зазначив, що ще в свою першу каденцію обіцяв увічнити у Дніпрі пам'ять Степана Бандери.

"Не будемо сперечатися у коментарях про доцільність цього перейменування. Скажу лише одне. Перечитайте 100 разів гасло українських націоналістів: "Воля народам! Воля людині!". І потім ще раз 100 разів. Перечитайте та усвідомте", - написав він у Telegram.

Нагадаємо, 25 серпня Київська міська рада перейменувала 95 вулиць, провулків та площ, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим. Зокрема, в столиці з'явилася вулиця Героїв полку "Азов" та площа Героїв УПА.

Раніше в Міністерстві культури та інформполітики назвали ТОП-10 назв вулиць, які треба перейменувати в першу чергу.