Гагаріна, Пушкіна, Мічуріна: У МКІП назвали ​ТОП-10 назв вулиць, які треба перейменувати в першу чергу

Значна кількість власних назв пов’язана з росіянами, чиї життя та діяльність не мають стосунку до України, нашої історії, науки та культури.

Експертна рада Міністерства культури та інформаційної політики України з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму визначила ТОП-10 найбільш поширених російських урбанонімів, які рекомендується до перейменувати в першу чергу.

Про це повідомила пресслужба МКІП.

"Експертна рада підтримує рішення органів місцевого самоврядування з перейменування топонімів, які пов’язані з державою-агресором, комуністичним тоталітарним режимом, імперськими та радянськими ідеологемами", - йдеться в повідомленні.

Експерти звертають увагу на те, що значна кількість власних назв, що позначають вулиці, площі, проспекти тощо – пов’язана з росіянами, чиї життя та діяльність не мають стосунку до України, нашої історії, науки, культури, та у більшості випадків не народилися тут.

До ТОП-10 найчастіше вживаних топонімів входять:

Юрій Гагарін; Олександр Пушкін; Іван Мічурін; Валерій Чкалов; Максим Горький; Юрій Лермонтов; Олександр Суворов; Володимир Маяковський; Олександр Матросов; Володимир Комаров.

"В умовах широкомасштабного вторгнення РФ в Україну слід враховувати, що ворог навіть топоніміку використовує як маніпулятивний механізм для ретрансляції пропагандистських меседжів, цінностей, своєї світоглядної моделі та концепту так званого «руського міра». Повномасштабна війна стала каталізатором для прискорення процесу усунення з культурного простору України й суспільно-політичного дискурсу того російського, що десятиліттями впроваджувалося як «велика російська культура", - наголосив міністр культури Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул пообіцяв, що в місті перейменують вулиці, площі та парки, назви яких пов'язані з країною-агресором Росією та Білоруссю.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов також пообіцяв перейменувати проспект Жукова, а також усі топоніми, пов'язані з Росією.

Раніше Київрада також підтримала перенесення 47 пам’ятних об’єктів, пов’язаних з Росією та СРСР.