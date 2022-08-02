Під прикриттям волонтерства в Україні діє потужна мережа російських пропагандистів та ймовірної агентури

Не відкрию великої таємниці, що війна з росією точиться на тільки у фізичному протистоянні на полі бою, пропаганда, дезінформація, спеціальні інформаційні операції – також невід’ємна її частина. І в межах цієї боротьби, під час моніторингу соцмереж західного регіону України, волонтери Руху опору «Вільна Україна» наштовхнулися на мережу, яка свідомо працює проти нашої країни.

Всі ми, напевно, періодично зустрічали дописи про те, що якийсь підрозділ на фронті погано забезпечений і потребує допомоги. І особливо в перші тижні та місяці після 24 лютого в багатьох рука автоматично тягнулася натиснути лайк та репост, іноді додаючи загальний коментар про ганебне ставлення до наших захисників. Проте з цими дописами виявилося не все так просто: моніторинг чітко показав, що частина з, наприклад, відео, які поширювали подібні негативні історії, мають просто нереальну популярність – мільйони переглядів та до сотні тисяч поширень.

Тематика була різною, основне: про незабезпеченість військ на передовій, про великі втрати серед українських військових, про те, що злочини на заході України здійснюють переважно переселенці. В кінці червня ще однією топ-темою стала нібито масова роздача повісток в абсолютно різних місцях.

Початковий період цього моніторингу відбувався в період з 23.05.2022 р. по 14.06.2022 р., і саме тоді виникло припущення, що за цим всім може стояти системна ворожа робота. В хаосі перших місяців після повномасштабного вторгнення відстежити подібні дії було важко, проте на кінець травня вже було чітко видно системність, організованість цієї мережі та простежувалися чіткі взаємозв’язки.

Також ми взяли певний час на те, щоб подивитися, чи тільки ми помітили цю підозрілу діяльність. Виявилося, що про окремих людей чи елементи цієї мережі періодично писали і пишуть. Проте не настільки повно, як побачили картину ми. Ми вже передали інформацію компетентним органам, але тепер час зробити її публічною.

Одразу хочу зазначити: я припускаю, що все, що далі буде написано – помилка, ніхто зі згаданих людей не працює на ворога. Також припускаю, що деякі люди були зараховані до мережі помилково, через те, що щиро вірили в те, що поширювали. Але увага правоохоронних, контррозвідувальних органів та суспільства до цієї теми вкрай важлива. Бо як мінімум все, що ви прочитаєте далі – про інформаційну гігієну та протидію фейкам.

Фото: Карикатура Євгенії Олійник/ Радіо Свобода

Почнемо з кінця: крайньою темою, яку масово просували, особливо в західних областях України – це роздмухування панічних настроїв щодо вручення повісток. З’явилося декілька десятків телеграм-каналів (а частина – змінила назву і тематику), які в режимі нон-стоп публікували інформацію про масове вручення повісток в магазинах, офісних центрах, на зупинках тощо.

Шляхом вибіркової перевірки було легко встановлено, що як мінімум значна частина повідомлень в них є фейковими (хоча самі факти вручення повісток в громадських місцях Львова були, проте вони якраз не відображалися в цих чатах) і що мета створення цих чатів – нагнітання паніки. Для перевірки волонтери відправили випадкові повідомлення про буцім-то вручення повісток в окремих місцях з фотофіксацією того, що це – фейк, і в цих місцях ніяких людей в військовій формі немає.

Проте незважаючи на це, повідомлення миттєво і без перевірки були опубліковані.

На фото, у телеграм-каналі «Де роздають повістки – Львів» акаунт (@Sage_Lviv), який вказаний в описі каналу, без жодних перевірок та фактів публікує надіслані людьми «місця роздачі повісток». Повідомлення публікуються настільки миттєво, що може означати лише те, що люди постійно працюють з цим проектом (основна робота). Написане нами повідомлення було опубліковане через декілька секунд в телеграм-каналі.

Вирішивши моніторити саме цей телеграм-канал, ми потенційно вирахували причетних до його адміністрування осіб. 20 липня о 17:15 опубліковано допис із «Звітом волонтерської допомоги армії». На вказаних фотографіях замальовано більшість інформації, але залишився номер частини, підписи осіб, фото особи у військовій формі, а також задня частина автомобіля. Також у дописі вказаний номер картки, на яку збирають кошти.

Щоб було зрозуміло, що це не поодинокий канал і явище дійсно масове – ось скріншоти, які свідчать про їх всеукраїнське охоплення. І це тільки Телеграм, а є ще інші месенджери та соцмережі.

На що ще важливо звернути увагу: ці канали створюють саме паніку щодо вручення повісток і те, що її отримання начебто шлях до неминучої загибелі. Бо поєднується з іншими меседжами, які поширює мережа і про які піде мова далі. Хоча насправді кожен нормальний чоловік в цій країні має вважати за честь захищати Україну від російських окупантів, і в реальності в військкоматах досі черги з охочих піти на фронт.

Основні дійові особи і спікери мережі, на нашу думку, це: Олексій Оскер, Антон Гура та Остап Стахів. Не важко помітити, що двоє з них – активні діячі антивакцинаторського руху, до якого належав теперішній заступник «гауляйтера» окупованого Херсону Кирило Стремоусов. Ще є Maks.ua – неідентифікований нами військовий, або людина, що імітує участь у війні. Окрім публічних спікерів, до мережі належать і ті, хто це все поширює, при цьому далеко не всі серед них боти, є і цілком реальні люди. Дуже характерно, що майже всі учасники цієї мережі прикривають свою інформаційну діяльність волонтерською. Також вони постійно змінюють свої акаунти в соцмережах (або їх блокують), і тому це значно ускладнює відстеження.

Основні наративи, які поширюються (окрім теми повісток):

командування військовими частинами на передовій некомпетентне, через що багато жертв;

підрозділи Територіальної оборони абсолютно не забезпечені, мають погане командування, відправляються на передову попереду кадрових частин як гарматне м’ясо (різні варіації цього наративу);

про бійців Азову з Азовсталі всі забули;

багато зниклих безвісти українських військових, долею яких ніхто не опікується;

більшість злочинів на території західних областей України здійснюють переселенці, також вони всі поголовно алкоголіки, наркомани, не хочуть воювати, через що місцевих забирають у їх сімей.

Також в певний момент роздмухувалася паніка через відсутність кам’яної солі, щодо невидачі зарплат військовим та на інші актуальні теми.

Кілька прикладів:

Відео має 3,6 мільйони переглядів. Дуже нетипова кількість, як і в цілому тематика для цього профілю. Відео Олексія Оскера перезалите з ТікТок. Скільки ще профілів, у якому воно розміщене – невідомо.

Основний зміст: прості люди воюють, влада – ховається. Кілька цитат (стиль мови оригіналу):

«Хоч один з нардепов, хоч один син з нардепом племянником сьогодні воює? Нєт. А може діти міністрів воюють? Нєт»

«Вони командують нашими хлопцями, вони дають злочинні накази, які потім знищують наших хлопців, а потім вони міняють дати смерті і похорону»

«Воєнкомати взагалі стали якимсь розправним органом в Україні»

Відео має 1 мільйон переглядів. Абсолютно нетипова кількість для цього профілю (не схожого на бота). Відео Антона Гури, залите на інший профіль. Також використовується ця методика. Короткий зміст профілю – існують домовленості українських олігархів та депутатів з ворогом, щоб їх підприємства не чіпали. При цьому домовленість на найвищому рівні, оскільки віддати наказ не запускати ракети може віддати фактично лише путін.

Нове (від 01.08.2022 року) відео Остапа Стахіва, в якому розказує фантастичну і дику теорію про те, що допомога Україні від ООН «видається трьома траншами по 2220 гривень, що в сумі становить 6660 грн», а отже – тут «зашите диявольське число 666».

Також Остап Стахів взявся розкручувати дезертира з 24 окремої механізованої бригади Сергія Гальченка, який розказував історії як про «нелюдські умови на Яворівському полігоні», коли начебто у взводі «з 30 чоловік 5 отримали запалення легенів». ЗМІ писали, що «Гальченко став героєм російської пропаганди. Відео з його критикою командування набирає неймовірну кількість переглядів в соцмережах. Тези його виступів чітко повторюють російську пропаганду про суцільну «зраду» і «поганих українських командирів вищого рівня».

На перший погляд, може здатися, що ці три особи не пов’язані між собою. Проте, окрім того, що вони все ж таки починають робити репости один одного і записувати спільні відео, їх пов’язує мережа поширення. Яка і робить масовими поширення їх відео, дописів, наративів. І в якій і перетинаються Олексій Оскер, Антон Гура та Остап Стахів.

Їх відстеження ускладнює те, що їхні профілі часто блокують, відео вони заливають на абсолютно порожні акаунти, профілі в фейсбуці зараз в більшості випадків закриті. Проте ми все ж зберегли частину скріншотів і посилань, тому далі я даю перелік профілів, які ми вважаємо приналежними до цієї мережі, їх акаунти в різних соцмережах та приклади їх дописів.

Висновки кожен може зробити сам, як і перевірити надану інформацію. Всі можливі посилання, які в нас були, разом зі скріншотами, є в подальшому тексті. Сподіваємося, розголос спонукатиме до більш рішучих дій відповідні органи. А читачі краще зрозуміють, як працює ворожа пропаганда.

Олексій Оскер

Був кандидатом в народні депутати від РПЛ (2014 рік), самовисуванець (2019 і 2020), помічник народного депутата 7-го скликання Юрія Шаповалова (За майбутнє, до 2014 – Партія регіонів).

Має такі акаунти:

Facebook:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100083278865232

https://www.facebook.com/profile.php?id=100080089959801

https://www.facebook.com/alexey.osker (мав 100 000 підписників, вже видалено)

Благодійний Фонд Олексія Оскера: https://www.facebook.com/charitableosker/

Instagram: https://instagram.com/alexeyosker (3000 підписників)

TikTok: https://www.tiktok.com/@alexosker

(акаунт, на якому відео мали понад 1 мільйон переглядів, вже видалено)

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCcp_NnAs4_1TEURvc9mZN6Q

https://www.youtube.com/channel/UCQi9iZdvAyRpTK8ux4j9MCg/videos

Telegram: https://t.me/OSKERALEKSEII

Інше: є ютуб канал, який часто публікує відео з ним.

Як можна помітити, деякі відео набирають аномальну кількість переглядів, якщо стосуються якоїсь» зради». Також можна почути, як в цьому відео закадровий голос підказує військовим, що говорити.

Відео менш ніж за добу набирає 250 000 переглядів. Наразі цей профіль Оскера видалено.

Олексій Оскер є співзасновником ГО ЄвроСтолиця разом з Денисом Магановим, який позиціонує себе як журналіст, проте причетний до різних скандалів.

Facebook:

https://www.facebook.com/denismaganov

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006799300507

https://www.facebook.com/denysmaganov

Денис Маганов просуває пабліки Ukraine Public News, які є джерелом ворожих наративів і використовується також Олексієм Оскером:

Сайт присвячено переважно поширенню інформації негативного характеру про будь-які події, яку ховають серед повідомлень про волонтерство.

Важливо! Характерною рисою інформаційної діяльності мережі є поєднання інформації про волонтерство (ймовірно, реальне) з наративами про «зраду».

Антон Гура

Особа, що стала відомою під час локдауну завдяки хайпу на репортажі з літака. Надалі брав активну участь в діяльності т.зв. “антивакцинаторів” як “правозахисник”.

Має такі акаунти:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100079873661504

Instagram: https://www.instagram.com/antoxagolf/ (заблокований для України, але доступний через VPN)

https://instagram.com/hura12021982 (37 000 підписників, відео до 350 000 переглядів)

TikTok: https://vm.tiktok.com/ZMNL134Gr/ (7000 підписників, відео до 1 мільйона переглядів)

YouTube: https://youtube.com/channel/UCLJlShQzeTc7Hgo09pnyM2w (88 тисяч підписників, відео до 125 000 підписників)

Telegram: https://t.me/guraanton (87 000 підписників, в середньому 40000 переглядів на допис)

Має ФОП Гура Антон Сергійович. РНОКПП – 2999315896. Учасник у 81 закупівлі. Переможець у 57 закупівлях на суму 5.13 млн грн Підписано 57 договорів на суму 5.13 млн грн.

21 лютого 2020 року приватизував квартиру у Солом'янському районі Києва. Вулиця Єреванська, будинок 22, квартира 39, 44,00 кв.м.

Відео має 2,3 мільйони переглядів! Відео Антона Гури, перезалите з ТікТок.

Остап Стахів (Львів)

З відомих причин не міг бути активним в офлайн (домашній арешт), проте знову активізувався.

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100075641468292

Мав ще наступні:

https://www.facebook.com/ostakhiv (було 100 000 підписників)

Amw Satan – бот, який є першоджерелом багатьох вкидів. Має такі акаунти:

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100056234603144

Публікує матеріали як проти чинної влади, так і проти Порошенка. Про “звірства Азова” в 2020 році, що Львів є українським з 1944 року, фото і результати прильотів тощо.

Петро Сологуб (Чернівці)

Виталий Бабий (Чернівці, не бот) – виклав відео 46-го батальйону, більше жодних публічних дописів. Місце проживання вказано Чернівці. 60 тисяч переглядів, 1,3 тисячі поширень. Наразі відео видалено

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100055399773480

Instagram: https://www.instagram.com/vitalik_babij/

Facebook: https://www.facebook.com/tanichka.babij (Сторінка Сестри або дружини)

Instagram: https://www.instagram.com/tanichka_babii/

Instagram: https://www.instagram.com/babijolga/

Христина Стефанишин – порожній профіль у YouTube, на якому лише одне відео, яке має 161 000 переглядів. Канал створено 25 трав. 2022 р.

Оксана Бойко – системно поширює ворожі наративи, як в себе на сторінці, так і в групах.

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100037109528366 (вже закритий)

У вайбері підписана Оксана Миколаївна Бойко

Перше відео (оригінал) має 700 000 переглядів.

Друге відео (оригінал) за 12 годин набрало 1200 репостів.

Orest Bayko (Львів) – не бот, схожий на лікаря-афериста, ймовірно з мережі антивакцинаторів - системно поширює ворожі наративи, як в себе на сторінці, так і в групах.

Відео Антона Гури, 40 000 переглядів.

Роман Гронський – не бот, системно поширює всі ворожі наративи, про сіль, про ситуацію на фронті, про переселенців. Має 16 тисяч підписників.

Vk (Діюча сторінка є навіть посилання в Instagram на співпрацю в VK)

Відео з негативом про переселенців (не своє), закріплено в профілі. 1.5 мільйона переглядів.

Поширює багато відео Олексія Оскера.

Maks.ua – військовий, який поширює в тік ток відео із закликом розстріляти ВРУ, розкрадання владою солі, палива тощо. 1,8 млн переглядів в тік-ток.

TikTok: https://www.tiktok.com/@maks.ua3

Anton Drive (Львів, бренд-менеджер Теплосила) – адміністратор групи Цинічний Львів, до війни ймовірно поширював антивакцинаторство.

Група є постійним місцем поширення ворожих наративів.

Facebook: https://www.facebook.com/anton.drive.94

Sergey Edwards – веде відкриту ворожу пропаганду, часто публікує пости Антона Гури, може знаходитися в Миколаєві. Позиціонує себе як журналіст Миколаївського сайту:

Іван Вербещук (Ужгород) – поширює переважно дописи Антона Гури, системно.

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004727479353

Instagram: https://www.instagram.com/ivanverbeshchuk/

Vk: https://vk.com/id262650744 (Сторінка не активна)

Поширив також і відео Шарія.

Ірина Олійник – системно поширює різні ворожі наративи, ймовірно мешкає у Львові.

Поширює багато відео Оскера та інших з мережі.

Також активними учасниками мережі ймовірно є пов’язані з Оскером та Стахівим особи, які поки що уважно не досліджені:

Підозрілі профілі:

Оля Мочульська – адмін групи Цинічний Львів, поширює ворожі наративи, шок-контент, швидше за все бот.

Оксана Запотіцька – бот, поширює у львівських групах ворожі наративи та шок-контент.

Аня Дідух – системно поширює дописи про “тяжкий стан на фронті” в групі Перемишляни. День за днем

Раїса Кіцул – бот, поширює ворожі наративи в групах.

Іван Майор – бот, поширює переважно Олексія Оскера.

Sanna Ok – ймовірна реальна людина зі Львова, з порожнім профілем. Поширює в групах відео Олексія Оскера та інші ворожі наративи.

Групи фейсбук, де активно поширюються ворожі наративи: