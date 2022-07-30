РФ переконує, що заява США про 70 тисяч постраждалих і вбитих у війні росіян “є грубим фейком”
РФ переконує, що заява США про 70 тисяч постраждалих і вбитих у війні росіян “є грубим фейком”
Рада розширила перелік осіб, що не підлягають мобілізації
Рада розширила перелік осіб, що не підлягають мобілізації
Білецький підтвердив убивство частини полонених "азовців" під час російського удару по вʼязниці Оленівки
Білецький підтвердив убивство частини полонених "азовців" під час російського удару по вʼязниці Оленівки
Російські військові обстріляли вʼязницю в Оленівці, аби приховати тортури над українськими полоненими, – Генштаб
Російські військові обстріляли вʼязницю в Оленівці, аби приховати тортури над українськими полоненими, – Генштаб
Токсична ситуація. Чому "Нафтогаз" допустив дефолт і скільки за це заплатять українці?
Токсична ситуація. Чому "Нафтогаз" допустив дефолт і скільки за це заплатять українці?
Костін і Клименко. Штрихи до портретів
Костін і Клименко. Штрихи до портретів
ЗСУ знищили важливий для окупантів логістичний вузол на Херсонщині
ЗСУ знищили важливий для окупантів логістичний вузол на Херсонщині
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
ГоловнаСуспільствоВійна

Киянин переправив за кордон близько 20 чоловіків, які підлягали мобілізації

Співробітники СБУ задокументували факт одержання завдатку – $1500.

Киянин переправив за кордон близько 20 чоловіків, які підлягали мобілізації
Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала ділка, який допоміг втекти за кордон близько 20 українським призовникам. 

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Схему незаконного переправлення через державний кордон чоловіків, які підлягають мобілізації, організував киянин. Слідством встановлено, що зловмисник забезпечував своїх «клієнтів» повним пакетом підроблених документів, у тому числі й підтверджуючими листами щодо навчання у закордонних вищих навчальних закладах. Це коштувало $3,5 тис. з особи.

За оперативною інформацією, його послугами скористалися майже два десятки громадян. Наразі їх особи встановлено, щодо них буде окремо прийнято рішення правоохоронними органами. Співробітники СБУ задокументували факт одержання завдатку – $1500. Після цього ділка затримали у Києві при передачі повного пакету підроблених документів.

У ході обшуків правоохоронці вилучили докази протиправної діяльності. Зловмиснику повідомлено про підозру.

Раніше співробітники Служби безпеки України ліквідували в Києві підпільну "типографію", де підробляли довідки про непридатність до військової служби.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також