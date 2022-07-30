Служба безпеки України затримала ділка, який допоміг втекти за кордон близько 20 українським призовникам.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Схему незаконного переправлення через державний кордон чоловіків, які підлягають мобілізації, організував киянин. Слідством встановлено, що зловмисник забезпечував своїх «клієнтів» повним пакетом підроблених документів, у тому числі й підтверджуючими листами щодо навчання у закордонних вищих навчальних закладах. Це коштувало $3,5 тис. з особи.

За оперативною інформацією, його послугами скористалися майже два десятки громадян. Наразі їх особи встановлено, щодо них буде окремо прийнято рішення правоохоронними органами. Співробітники СБУ задокументували факт одержання завдатку – $1500. Після цього ділка затримали у Києві при передачі повного пакету підроблених документів.

У ході обшуків правоохоронці вилучили докази протиправної діяльності. Зловмиснику повідомлено про підозру.

Раніше співробітники Служби безпеки України ліквідували в Києві підпільну "типографію", де підробляли довідки про непридатність до військової служби.