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Росіяни обстріляли з “Градів” Нікопольський район, пошкоджені приватні будинки і два підприємства

Уночі 30 липня окупанти з "Градів" обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Росіяни обстріляли з “Градів” Нікопольський район, пошкоджені приватні будинки і два підприємства
Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Унаслідок обстрілів пошкоджено понад 30 житлових і господарських будівель, виведено з ладу електромережу. Попередньо люди не постраждали.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч була напруженою у Нікопольському районі. Російські війська кілька разів накрили його вогнем з "Градів". Направили на нічний Нікополь та Червоногригорівську громаду 80 снарядів", – написав він.

За інформацією голови ОВА, у Нікополі знищено один приватний будинок, пошкоджено 15 приватних будинків та приблизно стільки ж господарських будівель. Виведено з ладу електромережу. До 1 000 людей залишилися без світла. На місці працюють електрики.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

"Є руйнування на двох місцевих підприємствах. На одному з них сталося загоряння. Пожежні приборкували полум'я кілька годин. Попередньо люди не постраждали", – зазначив Резніченко.

У Червоногригорівській громаді обійшлося без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, російські окупаційні війська в ніч на 29 липня обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області.

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