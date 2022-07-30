Унаслідок обстрілів пошкоджено понад 30 житлових і господарських будівель, виведено з ладу електромережу. Попередньо люди не постраждали.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч була напруженою у Нікопольському районі. Російські війська кілька разів накрили його вогнем з "Градів". Направили на нічний Нікополь та Червоногригорівську громаду 80 снарядів", – написав він.

За інформацією голови ОВА, у Нікополі знищено один приватний будинок, пошкоджено 15 приватних будинків та приблизно стільки ж господарських будівель. Виведено з ладу електромережу. До 1 000 людей залишилися без світла. На місці працюють електрики.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

"Є руйнування на двох місцевих підприємствах. На одному з них сталося загоряння. Пожежні приборкували полум'я кілька годин. Попередньо люди не постраждали", – зазначив Резніченко.

У Червоногригорівській громаді обійшлося без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, російські окупаційні війська в ніч на 29 липня обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області.