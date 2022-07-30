Росія довела численними терактами, що є найбільшим джерелом тероризму у світі сьогодні.

Кожен окупант, який знущається з українців, який катує, вбиває, повинен знати, що відплата за це буде. Навіть якщо хтось із російських убивць сподівається, що їх нібито не притягнуть до відповідальності, що вони нібито десь сховаються, хай знають – вони відповідатимуть у будь-якому разі. Географія, час, кордони, стіни не зупинять справедливої відплати.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Заслухав сьогодні доповіді про удар окупантів на Оленівці Донецької області. Це був свідомий російський воєнний злочин, свідоме масове вбивство українських військовополонених. Понад 50 загиблих… Коли оборонці “Азовсталі” виходили із заводу, ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста виступили гарантами життя та здоров’я наших воїнів. Збройні Сили України, Служба безпеки, Головне управління розвідки та уповноважений Верховної Ради України виступили зі спільною заявою до ООН, Червоного Хреста як гарантів тих домовленостей щодо захисників “Азовсталі”. Підтримую цю заяву. Зараз гаранти повинні реагувати. Повинні захистити життя сотень українських військовополонених”, - наголосив Зеленський.

Він додав, що має бути чітке юридичне визнання Росії державою – спонсором тероризму. Особливо президент звернувся до Сполучених Штатів Америки – рішення потрібне, потрібне зараз.

Українська дипломатія винесла інформацію про російський удар по Оленівці на найвищий міжнародний рівень. Радбез ООН поінформований. Усі учасники міжнародних відносин знатимуть, що відбулося насправді. Росії нікого не вдасться обманути.

Так само міжнародна спільнота поінформована про всі деталі нашої протидії російському терору голодом.

“Сьогодні в Одесі почалася конкретна робота з відновлення експорту українського зерна. Це важливо. Важливо не тільки з погляду економічної міцності нашої держави, яка потрібна, щоб вистояти в цій війні. Це важливо для того, щоб світ вистояв під тиском продовольчої кризи. Що більше українського зерна буде на світовому ринку, то стабільнішою буде ситуація в наших партнерів, а отже – ефективнішою буде й наша спільна протидія державі-терористу. Підкреслюю – терористу”, - сказав президент України.

Зеленський зазначив, що не хоче зараз нічого прогнозувати, і слід подивитись, як будуть виконуватися домовленості щодо зернового експорту. ООН, Туреччина й інші міжнародні партнери відповідають за безпекову сторону цього процесу.

Все, що необхідно для захисту нашого узбережжя, роблять Збройні Сили України.

“Я хочу сказати сьогодні ще одне. Російський терор спрямований передусім на те, щоб зламати нашу внутрішню силу. Росія нічого не може зробити з нами на полі бою. Наші оборонці дуже міцні. Такими ж міцними маємо бути й ми з вами. Наші емоції, наша спільна воля боротися мають бути сильними до самої нашої перемоги. Хоч би що робили окупанти, хоч би як вони намагалися зламати наш дух, ми повинні триматися, бути мобілізованими й повністю зосередженими на тому, що необхідно для нашої перемоги”, - підкреслив Володимир Зеленський.

Він закликав допомагати ЗСУ, доносити світу факти про російський терор, і переконувати всіх, кого знаєте в країнах-партнерах, щоб збільшували допомогу Україні.

Нагадаємо, СБУ, ЗСУ, ГУР МО та уповноважений з прав людини оприлюднили спільну заяву щодо масового вбивства українських військовополонених 29 липня 2022 року. Вони вимагають від ООН та Червоного хреста відреагувати на теракт росіян у Оленівці, яка тимчасово окупована росіянами.