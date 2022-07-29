Буча підписала декларацію про дружбу з Катовіце

Одним містом-побратимом Бучі у Київській області відсьогодні стало більше. До польських Тушина і Пщини доєдналося Катовіце, центр Сілезького воєводства.

Про це повідомив мер Бучі Анатолій Федорук.

“Для нас Катовіце - це приклад розбудови точок розвитку економічного потенціалу, а яскравим підтвердженням цього є проведення у червні нинішнього року 11 Всесвітнього форуму міст, у якому взяли участь представники й Бучанської громади”, - розповів Федорук.

Він подякував польській делегації за підтримку вимушених переселенців.

Також Федорук анонсував реалізацію спільних проектів із Катовіце.

Нагадаємо, за висновками експертів 179 приватних будинків у Бучанській громаді Київської області визнані аварійними та становлять загрозу для здоров’я і життя власників.