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Українські військові звільнили село на Донеччині

"Зараз село більше схоже на привид”.

Українські військові звільнили село на Донеччині
Скріншот відео
Фото: 53-тя окрема механізована бригада ім. князя Володимира Мономаха

Збройні сили України звільнили від російських окупантів одне з сіл у Донецькій області.

Про це повідомляє у Facebook 53-тя окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха.

Зазначається, що нещодавно спільними зусиллями з 24-м окремим штурмовим батальйоном "Айдар" звільнено і остаточно зачищено один з населених пунктів на Донецькому напрямку.

 

"Зараз село більше схоже на привид: "мертва" військова техніка, розбиті будинки і страшні спогади цивільного населення", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, віцепремʼєрка – міністерка із питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук закликала мешканців Донеччини евакуюватися. В області тривають бої, і ворог цілеспрямовано руйнує цивільну інфраструктуру, що вже призвело до перебоїв із газопостачанням та електро- і водопостачанням. 

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