Депутати пропонують зміни щодо примусового вилучення обладнання та майна під час війни

Проєкт стосується обладнання та майна, яке може використовуватись для діяльності оборонно-промислового комплексу.

Верховна Рада України на пленарному засіданні 29 липня прийняла за основу Законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації деяких питань примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану.

Проголосували за законопроєкт у першому читанні 256 нардепів, передає кореспондент LB.ua.

Проєкт стосується примусового вилучення обладнання та майна, яке може використовуватись для цілей діяльності оборонно-промислового комплексу.

«Право державної власності на обладнання, яке використовується чи може використовуватись для цілей діяльності оборонно-промислового комплексу і щодо якого існує ризик переривання його функціонування, виникає з дня введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України про примусове відчуження або вилучення такого майна», - наголошують нардепи.

Також зазначено, що примусове вилучення буде здійснюватися на підставі рішення Ради національної безпеки та оборони України та за пропозицією погодженою обласною військовою адміністрацією. Компенсація за відчужене майно здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та протягом п'яти наступних бюджетних періодів.

«Національне агентство (Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), - ред.) здійснює управління такими активами», - додають автори проєкту.

Прийняття цього Закону в цілому «дозволить вдосконалити та оптимізувати процедуру та механізм проведення примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану, пришвидшити термін переходу промисловості на військові рейки, особливо важкої промисловості та машинобудівної галузі. В період дефіциту важкого озброєння і боєприпасів, поряд з отриманням необхідного від наших союзників, дозволить налагодити власний механізм забезпечення наших Збройних Сил необхідним озброєнням та амуніцією», - написано у пояснювальній записці.

Нагадаємо, вчора Рада прийняла новий закон про приватизацію. Ці зміни дозволять об’єднувати об’єкти приватизації в пули.