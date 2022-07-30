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На Миколаївщині затримали коригувальника вогню окупантів

Під час обшуку у фігуранта було вилучено телефон, з якого він здійснював передачу інформації.

На Миколаївщині затримали коригувальника вогню окупантів
Фото: СБУ

На Миколаївщині СБУ затримала ворожого агента, який передавав інформацію російським спецслужбам, яку окупанти планували використати для завдання ракетних ударів.

Про це повідомляє ГУ СБУ Миколаївщини.

За даними Служби безпеки агентом виявився житель Миколаєва, причетний до діяльності агентурної мережі, зловмисник збирав інформацію щодо дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в регіоні, а також координати об’єктів міської інфраструктури та регулярно передавав інформацію представнику РФ.

Під час обшуку у фігуранта було вилучено мобільний телефон, з якого він здійснював передачу інформації, що підтверджує докази його протиправної діяльності.

Наразі фігуранта провадження затримано та повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 114-2 (за фактом поширення інформації щодо розташування підрозділів Збройних Сил України на території м. Миколаєва, з метою передачі вказаної інформації державі, що здійснює збройну агресію стосовно України) КК України.

Раніше СБУ затримала ворожого коригувальника, за наведенням якого окупанти обстрілювали позиції ЗСУ в Дніпропетровській і Запорізькій областях.

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