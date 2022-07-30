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У Бахмуті з-під завалів вилучили тіло чоловіка

Під завалами можливо перебувають ще двоє осіб.

У Бахмуті з-під завалів вилучили тіло чоловіка
Фото: ДСНС

У Бахмуті Донецької області з-під завалів вилучили тіло чоловіка, який загинув від обстрілу російських окупантів вночі 30 липня.

Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє у Facebook.

«О 10:25 особовий склад Головного управління приступив до проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт на місці руйнування 2-х поверхової будівлі ремонтної бази залізниці в м. Бахмут, руйнування якої відбулись внаслідок обстрілу вночі», - ідеться в повідомленні.

Наразі рятувальники виявили та вилучили з-під завалів тіло чоловіка (анкетні дані уточнюються). Під завалами можливо перебувають ще двоє осіб. Роботи продовжуються.

Нагадаємо, що як повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, ворог намагається розвивати наступ на території Донецької області, проте це йому не вдається.

За даними британської розвідки, українські військові успішно відбили невеликі напади російських окупантів на ділянках лінії фронту поблизу Донецька.

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