Блінкен не готовий визнати Росію державою-спонсором тероризму

За його словами, таке рішення має базуватися на наявному юридичному фундаменті.

Державний секретар США Ентоні Блінкен не готовий ухвалити рішення про визнання Росії державою-спонсором тероризму, незважаючи на відповідну резолюцію Сенату США і заклики впливових американських політиків.

Про це пише газета The New York Times.

За повідомленням, голова американського дипломатичного відомства побоюється, що визнання Росії спонсором тероризму змусить його запровадити санкції проти деяких союзників США, які підтримують ділові відносини з Росією, і ускладнить підтримку дипломатичних зв’язків із Росією навіть на нинішньому мінімальному рівні.

«Ціна, яку Росію змусили платити ми та інші країни абсолютно рівна тій, яка була б внаслідок визнання Росії країною-спонсором тероризму. Тобто практичні наслідки того, що ми вже робимо, ті ж самі», – заявив Блінкен.

За його словами, будь-яке рішення має базуватися на наявному юридичному фундаменті. Право ухвалювати рішення з цього питання належить державному секретареві. Однак, як повідомляє NYT, до Палати представників внесли законопроєкт, у разі схвалення якого адміністрація буде змушена визнати Росію країною-спонсором тероризму.

Визнання Росії країною-спонсором тероризму спричинить запровадження нових санкцій як проти Кремля, так і проти країн, які продовжують вести бізнес із Росією. Це також дозволить громадянам подавати позови проти російського уряду в американські суди і потенційно отримувати компенсацію за рахунок заарештованих російських державних активів.

Наразі в американському списку країн-спонсорів тероризму чотири країни: Сирія, Іран, Куба і Північна Корея. Внесення до списку означає практично повне припинення дипломатичного спілкування між країнами і запровадження жорстких санкцій проти них.

Нагадаємо, що президент Франції Емманюель Макрон заявив про відсутність потреби використовувати термін “держава-спонсор тероризму” щодо Росії.

Раніше Комітет Сенату Сполучених Штатів з міжнародних відносин підтримав резолюцію із закликом до держсекретаря США Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму.

3 травня до обох палат Конгресу із проханням визнати Росію країною-спонсором тероризму звернулася Верховна Рада України. Із закликами до світової спільноти зробити це регулярно звертаються президент Володимир Зеленський і голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.