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Обстріл колонії в Оленівці: Україна розпочала процедуру повернення тіл загиблих військових

Україна розпочала процедуру повернення тіл загиблих українських військовослужбовців в окупований Оленівці Донецької області.

Обстріл колонії в Оленівці: Україна розпочала процедуру повернення тіл загиблих військових
Фото: telegraf.com.ua

Полонені українські військові загинули внаслідок теракту, який здійснили російські окупанти.

Про це у ефірі національного телемарафону UArazom заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

“Я звернувся і з тим, щоб обов’язково мені надали можливість відвідати наших поранених героїв. І ми почали процедуру повернення тіл загиблих наших військовослужбовців, які там трималися”, – заявив він.

Лубінець наголосив, що мова йде про відповідний запит щодо, у тому числі, повернення тіл загиблих на підконтрольну українській владі територію, щоб родичі могли їх отримати.

"І наразі ми ведемо цю процедуру. Офіційно цю процедуру ми всі запустили", – сказав він.

Омбудсмен додав, що утримання людей в Оленівці відбувалося із порушенням усіх Женевських конвенцій.

“У принципі ця установа не може бути розрахована на таку кількість громадян – там тисячі людей перебували. І ми неодноразово піднімали питання перед міжнародниками, перед, у першу чергу, МКЧХ, щоб вони мали туди доступ і фіксували порушення умов тримання, кількість людей, тощо”, – пояснив він.

Нагадаємо, глава української дипломатії Дмитро Кулеба закликав ООН і МКЧХ відвідати колонію в Оленівці задля встановлення всіх фактів скоєного російськими військами злочину.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила про те, що обстріл колонії з українськими військовополоненими в Оленівці Донецької області потребує розслідування, він схожий на можливий воєнний злочин.

 

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