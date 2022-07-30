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Окупантам не вдалося запровадили рублі на Херсонщині через опір місцевих жителів

Банківські фахівці відмовилися працювати у російському “Промсвязьбанку”.

Окупантам не вдалося запровадили рублі на Херсонщині через опір місцевих жителів

Відмова українців співпрацювати з владою тимчасово окупованих територій створює великі проблеми російським загарбникам.

Про це повідомляє у Telegram Центр протидії дезінформації.

На Херсонщині через відмову українських банківських фахівців не відкрилися три відділення російського “Промсвязьбанка”, що зірвало плани Кремля з переходу на розрахунки в рублях.

Як повідомляє ЦПД із посиланням на аналітичний центр США Institute for the Study of War, усупереч залякуванням більшість педагогічних працівників на тимчасово окупованих територіях відмовляється співпрацювати, що змушує Росію компенсувати дефіцит учителів за рахунок кримських педагогів.

Як важіль тиску російська “адміністрація” надає гумдопомогу жителям Маріуполя в обмін на згоду розмінувати та розчищати завали.

Через відмову українських медпрацівників Луганської області російська влада вимушена завозити російських лікарів із Новосибірська та Волгограда.

Крім того, окупаційна влада змушена переводити російських урядовців на нові посади в окупаційних “адміністраціях” та заповнювати російськими робітниками вакансії на українських підприємствах.

 

Нагадаємо, учора у Херсонській області Збройні сили України знищили один із важливих логістичних вузлів окупанта – залізничний вокзал у Брилівці.

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