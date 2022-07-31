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Українська авіація завдала шести результативних ударів по ворогу на південному напрямку

Оборонці атакували опорні пункти окупантів у Херсонській і Миколаївській областях. 

Українська авіація завдала шести результативних ударів по ворогу на південному напрямку
Ілюстративне фото
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces

Минулої доби українська авіація завдала шести результативних ударів по ворогу. Тричі атакували парами штурмовиків опорні пункти та скупчення ворожої сили й техніки в Бериславському районі, тричі гелікоптерними парами – по опорних пунктах в Херсонському і Миколаївському районах.

Про це йдеться у повідомленні оперативного командування "Південь" із підсумками минулої доби. 

"Виконуючи вогневі завдання, наші ракетно-артилерійські підрозділи також долучилися до скорочення сил та запасів ворога. Підтверджені втрати складають 33 рашисти, дві гаубиці «Мста-Б», реактивна система залпового вогню «Град», протитанковий ракетний комплекс, три одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також ще два склади боєприпасів в Бериславському районі. Остаточні втрати ворога дорозвідуються", – йдеться у повідомленні. 

Ворог зі свого боку різко збільшив корабельне угруповання – з нагоди дня свого флоту. 14 бойових кораблів маневрують у ракетно безпечних районах уздовж узбережжя Криму в бік Анапи. 

За вчора ворожа авіація 9 разів атакувала наші позиції гелікоптерами в Бериславському і Баштанському районах. Без втрат. 

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