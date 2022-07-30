Щодо теракту РФ в Оленівці мають бути юридичні кроки, а не лише політична риторика, – Зеленський

"Які після цього можуть бути відносини з терористом? Який може бути бізнес із такою країною?".

Через теракт в Оленівці з боку світової спільноти щодо Росії мають обов’язково бути юридичні кроки, а не лише політична риторика.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у своєму відеозверненні.

“За цю добу наша держава отримала багато сигналів із різних країн, які засуджують російський терористичний акт в Оленівці. Світ бачить правду. І я дякую всім нашим партнерам, які готові приєднатися до встановлення всіх обставин цієї жахливої страти наших полонених. Усі докази цього злочину окупантів будуть зібрані. Всі винні – хто погоджував, хто організовував, хто підривав цих людей, хто знав про це – всі вони будуть знайдені. Але все ж таки цього зараз замало”, – заявив він.

Зеленський зауважив, що обов’язково мають бути і юридичні кроки з боку світової спільноти щодо держави-терориста.

“Недостатньо лише засудження на рівні політичної риторики за це масове вбивство. Які після цього можуть бути відносини з терористом? Який може бути бізнес із такою країною?”, – додав він.

Президент підкреслив, що українські дипломати та всі друзі України за кордоном іще більше посилять активність для відстежування та знищення всіх тих зв’язків держави-терориста з вільним світом, якими Росія ще користується.

“І формальне юридичне визнання Росії державою-терористом, зокрема визнання від Держдепу Сполучених Штатів, потрібне не як політичний жест, а як дієвий захист вільного світу. Таке рішення автоматично ускладнить існування для держави-терориста, автоматично розірве різноманітні політичні й бізнесові зв’язки, які в іншому разі Росія зберігатиме”, – йдеться у зверненні.

Зеленський наголосив, що це все відбудеться стовідсотково: “це доведеться робити – питання лише в часі та у форматі ухвалення цього рішення. І що швидше це буде, то менше зла Росія встигне зробити”.

Нагадаємо, 28 липня на території колишньої виправної колонії №120 в місті Оленівка на Донеччині, яка зараз використовується, як місце утримання українських військовополонених, відбувся потужний вибух.

Унаслідок вибуху було зруйновано приміщення, де перебували полонені українці. За повідомленням російських джерел, близько 40 українців вбито, кількість поранених – уточнюється.

Вибухи відбулись на території промзони в новозбудованому приміщенні, яке мало бути спеціально обладнано для утримання полонених, виведених з “Азовсталі”. Обладнання будівлі закінчилось 2 дні тому, після чого в неї перевели частину утримуваних українських захисників.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 30 липня повідомив, що Україна розпочала процедуру повернення тіл загиблих в Оленівці українських військовослужбовців.

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба закликав ООН і МКЧХ відвідати колонію в Оленівці задля встановлення всіх фактів скоєного російськими військами злочину.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила про те, що обстріл колонії потребує розслідування, він схожий на можливий воєнний злочин.