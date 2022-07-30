Поліція Донеччини задокументувала ще 25 злочинів російської армії проти мирного населення

Є вбиті та поранені цивільні.

За добу російські війська накрили вогнем 17 населених пунктів на Донеччині.

Про це повідомляє МВС на своєму офіційному Telegram-каналі.

"Війська РФ били по містах і селам авіацією та ракетами Р-500 "Іскандер-К", артилерією та "градами". Росіяни вбили та поранили цивільних мешканців", - йдеться в повідомленні.

Ворог обстріляв Авдіївку, Вугледар, Бахмут, Краматорськ, Миколаївку, Велику Новосілку, Красногорівку, Слов’янськ, Залізне, Кам’янку, Водяне, Іванівське, Курдюмівку, Яснобродівку, Карлівку, Первомайське та Нью-Йорк.

Було зруйновано і пошкоджено 52 цивільних об’єкти - 37 житлових будинків, лікарню, амбулаторію, автовокзал у Слов’янську, залізничну інфраструктуру, коксохімічний завод тощо.

На місці кожного удару працювала поліція. Було відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України.

Нагадаємо, минулої доби російські військові вбили шістьох жителів Донеччини.