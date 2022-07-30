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Стан поранених у Кропивницькому залишається стабільним

Життю пацієнтів нічого не загрожує.

Стан поранених у Кропивницькому залишається стабільним
Фото: Скрін з відео

Стало відомо про стан здоров'я кропивничан, що постраждали у результаті ракетного удару 28 липня.

Про це повідомляють у Кіровоградській ОВА.

Наразі стан здоров'я потерпілих внаслідок ракетного удару залишається стабільним. Лікарі констатували стабілізацію стану тяжкопоранених. Громадяни знаходяться на лікуванні, під пильним наглядом медичних працівників. Життю пацієнтів нічого не загрожує.

Нагадаємо, що російські ракети "Калібр" поцілили по спорудах на території аеропорту у Кропивницькому 28 липня. Було госпіталізовано 25 потерпілих, з них 10 осіб – в тяжкому стані. У 15 осіб діагностовано ушкодження середнього ступеню тяжкості. Загинули пʼятеро людей.

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