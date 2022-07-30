Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Білецький підтвердив убивство частини полонених "азовців" під час російського удару по вʼязниці Оленівки
Білецький підтвердив убивство частини полонених "азовців" під час російського удару по вʼязниці Оленівки
ЗСУ знищили важливий для окупантів логістичний вузол на Херсонщині
ЗСУ знищили важливий для окупантів логістичний вузол на Херсонщині
РФ переконує, що заява США про 70 тисяч постраждалих і вбитих у війні росіян “є грубим фейком”
РФ переконує, що заява США про 70 тисяч постраждалих і вбитих у війні росіян “є грубим фейком”
Російські військові обстріляли вʼязницю в Оленівці, аби приховати тортури над українськими полоненими, – Генштаб
Російські військові обстріляли вʼязницю в Оленівці, аби приховати тортури над українськими полоненими, – Генштаб
Токсична ситуація. Чому "Нафтогаз" допустив дефолт і скільки за це заплатять українці?
Токсична ситуація. Чому "Нафтогаз" допустив дефолт і скільки за це заплатять українці?
Костін і Клименко. Штрихи до портретів
Костін і Клименко. Штрихи до портретів
Рада розширила перелік осіб, що не підлягають мобілізації
Рада розширила перелік осіб, що не підлягають мобілізації
ГоловнаСуспільствоВійна

На Чернігівщині зафіксували понад 50 вибухів через обстріли окупантів

"Поливали" мінометним та артилерійським вогнем.

На Чернігівщині зафіксували понад 50 вибухів через обстріли окупантів
Фото: ДПСУ

Російські військові не припиняють обстрілювати Сумську та Чернігівську області.

Про нові обстріли повідомили у Держприкордонслужбі України на сторінці відомства в Telegram.

"Семенівську громаду в Чернігівській області учора та сьогодні росіяни "поливали" мінометним та артилерійським вогнем, зафіксовано понад пів сотні вибухів. Вогонь вели із населених пунктів Ломаківка та Марица", – зазначено у інформації від ДПСУ.

До того ж за даними прикордонників, учора з російського населеного пункту Ніколаєво-Дар'їно із застосуванням 82-мм мінометів ворог наніс вогневе ураження по території Хотінської громади Сумської області.

"Нараховано 13 "приходів", – додали у прикордонній службі.

Нагадаємо, що 28 липня росіяни обстріляли територію Сумської області 4 рази, усього було зафіксовано більше 44 прильотів.

27 липня російські загарбники обстріляли Шосткинський район Сумщини.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також