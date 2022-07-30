На Чернігівщині зафіксували понад 50 вибухів через обстріли окупантів

Російські військові не припиняють обстрілювати Сумську та Чернігівську області.

Про нові обстріли повідомили у Держприкордонслужбі України на сторінці відомства в Telegram.

"Семенівську громаду в Чернігівській області учора та сьогодні росіяни "поливали" мінометним та артилерійським вогнем, зафіксовано понад пів сотні вибухів. Вогонь вели із населених пунктів Ломаківка та Марица", – зазначено у інформації від ДПСУ.

До того ж за даними прикордонників, учора з російського населеного пункту Ніколаєво-Дар'їно із застосуванням 82-мм мінометів ворог наніс вогневе ураження по території Хотінської громади Сумської області.

"Нараховано 13 "приходів", – додали у прикордонній службі.

Нагадаємо, що 28 липня росіяни обстріляли територію Сумської області 4 рази, усього було зафіксовано більше 44 прильотів.

27 липня російські загарбники обстріляли Шосткинський район Сумщини.