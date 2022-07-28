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Російські окупанти чотири рази обстрілювали Сумщину, - Живицький

Обстріли вже традиційно велись із різних озброєнь.

Російські окупанти чотири рази обстрілювали Сумщину, - Живицький
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні росіяни обстріляли територію Сумської області 4 рази, усього було зафіксовано більше 44 прильотів.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Били по Краснопільській, Шалигінській та Буринській громадах з мінометів, гранатометів та САУ”, - повідомив Живицький.

Він також додав, що внаслідок обстрілів жертв та руйнувань немає.

Нагадаємо, Бахмут на Донеччині знову під російським вогнем - сьогодні окупанти обстріляли місто чотири рази з “Ураганів”. Відомо про щонайменше трьох загиблих та трьох поранених. 

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