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Кияни стали брати більше води з бюветів, - КМДА

Хоча багато людей змушені були виїхати з міста через повномасштабну агресію РФ, обсяги споживання води збільшувались.

Кияни стали брати більше води з бюветів, - КМДА
Фото: Пресслужба КМДА

В столиці споживають все більше води з бюветів. Зокрема, у липні в порівнянні з лютим з бюветів було спожито вдвічі більше води.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

“За лютий цього року споживання води становило 25 тисяч кубометрів, а в липні – майже 56 тисяч”, - йдеться у повідомленні.

З кінця лютого динаміка споживання води в середньому зростала на 4 тис. кубометрів води на місяць.

За якістю питної води з бюветів слідкують відповідні служби. Вони постійно беруть проби води в усіх районах міста, і у разі виявлення порушень або відхилень результатів якості, інформацію оперативно передають в СВКП “Київводфонд”. 

Після цього диспетчер дистанційно вимикає бюветний комплекс за допомогою GSM-модуля. 

Санітарно-профілактичні роботи проводять протягом трьох днів. 

Нагадаємо, гуманітарний штаб Києва підготував для внутрішньо переміщених осіб 100 тис. наборів продуктів довготривалого зберігання. 

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