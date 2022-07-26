Для внутрішньо переміщених осіб у Києві підготували 100 тисяч продуктових наборів

Гуманітарний штаб Києва підготував для внутрішньо переміщених осіб 100 тис. наборів продуктів довготривалого зберігання.

Про це повідомила пресслужба Київської міськдержадміністрації (КМДА).

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що наразі в Києві понад 100 тис. внутрішньо переміщених осіб, їх кількість продовжує зростати.

“У разі збільшення зареєстрованих ВПО у столиці ми в найкоротший термін готові підготувати додаткові набори в необхідній кількості. Крім того, ми не обмежуємо якимось часовими рамками реєстрацію ВПО для отримання цих наборів, і, за нашими розрахунками, вона триватиме як мінімум до кінця жовтня”, - зазначив Поворозник, і закликав не створювати черги в ЦНАПах.

Щоб отримати допомогу, внутрішньо переміщеним громадянам потрібно з паспортом та довідкою про взяття на облік як ВПО, довідкою про присвоєння реєстраційного номера облікової карти платника податків прийти до одного з міських ЦНАПів та отримати талон, що дає право на отримання допомоги від столиці в міських терцентрах.

Крім того, щоб не стояти у черзі, записатися на прийом у ЦНАП можна через міський застосунок «Київ Цифровий», або через Портал надання адміністративних послуг і приїхати вже на визначений час.

Протягом 45 днів після отримання талону внутрішньо переміщені особи можуть забрати свій продуктовий набір у будь-якому з 33-х місць видачі. Перелік їх адрес вказано на зворотному боці талона.

Нагадаємо, з Києва на оздоровлення відправили майже дві тисячі дітей.