У місті Арциз Одеської області під час проведення зварювальних робіт на території депо стався вибух. В результаті загорівся тепловоз та три людини отримали опіки.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Порушення правил пожежної безпеки ледь не забрало людські життя. Сьогодні, о 13:30, до Служби порятунку надійшло повідомлення про вибух тепловоза на території депо у місті Арциз по вулиці Привокзальна. По прибуттю на місце виклику рятувальниками було встановлено загорання локомотиву та пального біля нього", - йдеться в повідомленні.

Фото: ДСНС

О 15:28 пожежа була ліквідована на площі 65м2. Внаслідок пожежі постраждало три громадянина 1976,1983 та 1987 року народження. З опіками 40-50% тіла у тяжкому стані їх госпіталізовано.

"Причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки під час зварювальних робіт", - зазначили в ДСНС.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, 20 липня на території морського порту у місті Рені Одеської області вибухнув бензовоз, унаслідок події загинув чоловік.